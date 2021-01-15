أمهر شغالات-مربيا ت-راعيات مسنين نوفرها لكافة المحافظات

(طلب عمل)
|أمهر شغالات-مربيات-راعيات مسنين نوفرها لكافة المحافظات01223333060 نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية والمربيات وعاملات النظافة والبيبى سيتر والهاوس كيبر وجليسات المسنين وراعيات المسنين المقيمات والغيير مقيمات والشهرية واليومية من جميع الجنسيات كما نوفر السائق والساعى والشيف وعمال البوفيه ونوفر البواب والجناينى والبودى جارد نرعى المسنين والمسنات بمنازلهم بأيدى أمينة و رحيمة ومتخصصة ونوفر خدمات التمريض المنزلى اليومى بالمنازل للحالات السهلة والحرجة والمتقدمة خدماتنا متوفرة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الوطنية لتوفير العمالة المنزلية بالضمانات
|التليفون:
|01223333060 / 01126700074 / 01017902000
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|العنوان:
|الاسكندرية والقاهرة و الجيزة و كافة المحافظات- القاهرة و الجيزة والاسكندرية و جميع المحافظات
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/1/2021
|رقم الإعلان:
|2080730
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
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