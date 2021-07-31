(طلب عمل)
|أمن إداري بشرم الشيخ والغردقة والعين السخنة براتب 2500ج أساسي بدوام كلي – بإقامة كاملة (سكن – 3وجبات – مواصلات) – العمل لـ 23 يوم والأجازة لـ 7 أيام – مؤهل متوسط على الأقل – السن من 35:18 سنة – شباب فقط – تأمين صحي وإجتماعي وزيادة سنوية مرتين في السنة. كود العمل: 301021120 للإتصال/ 01062972973
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة Nile Resort
|التليفون:
|01062972973
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|العنوان:
|- التجمع الخامس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/8/2021
|رقم الإعلان:
|2101966
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