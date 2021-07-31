أمن إداري بشرم الشيخ والغردقة والعين السخنة براتب 2500ج أساسي بدوام كلي – بإقامة كاملة (سكن – 3وجبات – مواصلات) – العمل لـ 23 يوم والأجازة لـ 7 أيام – مؤهل متوسط على الأقل – السن من 35:18 سنة – شباب فقط – تأمين صحي وإجتماعي وزيادة سنوية مرتين في السنة. كود العمل: 301021120 للإتصال/ 01062972973