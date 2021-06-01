أفضل مكتب شغالات بالقاهرة - رعاية منزلية - الوطنية للخدمات

(للبيع)
|نوفر المربيات والطباخات وعاملات النظافة وجليسات المسنين 01017902000 - 01126700074 - 01223333060
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الوطنية للعمالة المنزلية 01223333060
|التليفون:
|01126700074
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|العنوان:
|الاسكندريه- اكتوبر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/6/2021
|رقم الإعلان:
|2096181
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