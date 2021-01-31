أفضل مكتب شغالات بالقاهرة - رعاية منزلية - الوطنية للخدمات

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (الجيزة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
نوفر بالضمانات للمنازل جميع أنواع العمالة المنزلية مثل المربيات وعاملات النظافة والبيبى سيتر وجلسيات المسنين وراعيات المسنين المقيمات والغير مقيمات والشهرية كما نوفر السائق والساعى والشيف وعمال البوفيه ونوفر حارس العقار و نرعى المسنين بمنازلهم بأيدى أمينة ورحيمة ومتخصصة ذوات خبرة بالرعاية الصحية اليومية المنزلية ونوفر الرعاية الليلية والنهارية والاقامة الكاملة ونقدم خدمات التمريض المنزلى بنظام الشيفت بالإضافة الى تقديم جميع الخدمات للمسن والمريض من تجهيز الطعام وخدمات النظافة الشخصية واعطاء
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الوطنية للعمالة المنزلية 01223333060
التليفون: 01126700074 / 01017902000 / 01223333060

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - الجيزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 4/2/2021
رقم الإعلان: 2082697
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: لدينا توفير عمالة منزلية بالضمانات مربيات وطباخات وعاملات نظافة - في الجيزة مصر

لدينا توفير عمالة منزلية بالضمانات مربيات وطباخات وعاملات نظافة

(طلب عمل)

- في الجيزة مصر

نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية والمربيات وعاملات النظافة والبيبى سيتر والهاوس كيبر وجليس.
العنوان:

الجيزة - مصر

3,000 جنيه

31/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب عاملة نظافة للعمل بشركة بالمهندسين - في الجيزة مصر

مطلوب عاملة نظافة للعمل بشركة بالمهندسين

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب عاملة نظافة للعمل بشركة بالمهندسين ميدان سفنكس السن من 25 : 30 سنة أن تكون حسنة المظهر ي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

10/11/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager