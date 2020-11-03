أفضل مكتب شغالات بالقاهرة - رعاية منزلية - الوطنية للخدمات

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مصر (القليوبية) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية والمربيات وعاملات النظافة والبيبى سيتر والهاوس كيبر وجليسات المسنين وراعيات المسنين المقيمات والغيير مقيمات والشهرية واليومية من جميع الجنسيات كما نوفر السائق والساعى والشيف وعمال البوفيه ونوفر البواب والجناينى والبودى جارد نرعى المسنين بمنازلهم بأيدى أمينة ورحيمة ومتخصصة ذوات خبرة بالرعاية الصحية اليومية المنزلية ونوفر الرعاية الليلية والنهارية والاقامة الكاملة من الراعيات الريفيات وغير الريف
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الوطنية للعمالة المنزلية 01223333060
التليفون: 01126700074

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العنوان: - قليوب
القليوبية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 31/1/2021
رقم الإعلان: 2082138
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: معارض بيع اثاث مكتبي اثاث شركات اوفيس وود فرنتشر بالمهندسين

معارض بيع اثاث مكتبي اثاث شركات اوفيس وود فرنتشر بالمهندسين

(للبيع)

إعلان مميز
اثاث شركات مكتبي 01003755888 معارض اثاث مكتبي مميز 11 شارع شهاب - المهندسين 0233381184 - اثاث مكتبي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/11/2020
صورة الاعلان: نوفر بالضمانات للاسر والعائلات الراقية فقط جميع انواع الخدم والعمالة المنزلية

نوفر بالضمانات للاسر والعائلات الراقية فقط جميع انواع الخدم والعمالة المنزلية

(طلب عمل)

"نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية من المربيات وعاملات النظافة والبيبى سيتر والهاوس كيب.
العنوان:

الشرقية - مصر

3,000 جنيه

31/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب شيف مشويات لمجموعة مطاعم بالسعودية

مطلوب شيف مشويات لمجموعة مطاعم بالسعودية

(فرصة عمل)

مطلوب لمجموعة مطاعم بالمملكة العربية السعودية شيف مشويات أن يكون لديه خبره لاتقل عن خمس سنو.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

200 ريال

31/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب معلم حلويات خبرة

مطلوب معلم حلويات خبرة

(فرصة عمل)

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 شيف حلويات شرقي وغربي محترف للعمل لدي معرض حلويات راقي بال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

31/1/2021
صورة الاعلان: فابو مستقبل المعدات الثقيله في مصر

فابو مستقبل المعدات الثقيله في مصر

(للبيع)

جديد فابو 😍💥💥💥 ♦️♦️ لأن فابو هي الشركه الر.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

31/1/2021
صورة الاعلان: شاليهك ع المفتاح وبروف مميز فى بلوبلوالسخنة

شاليهك ع المفتاح وبروف مميز فى بلوبلوالسخنة

(للبيع)

بتدور ع صيف احلى لاولادك جهز شنطتك وتعالى امتلك شاليه فى بلو بلو السخنة قريب من نادي صحي ورياضي و ح.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

289,000 جنيه

31/1/2021
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صورة الاعلان: بتدور ع خدمات مميزة امتلك شاليهك فى بلوبلو السخنة

بتدور ع خدمات مميزة امتلك شاليهك فى بلوبلو السخنة

(للتقسيط)

امتلك شاليه فى بلو بلو السخنة و استمتع بخدمات مميزة اكبر اكوا بارك و حمامات سباحة و كافيهات ومطاعم .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

226,000 جنيه

31/1/2021
صورة الاعلان: ايه رايك تقعد قعده ع اجمل بحر و تمتلك شاليه فى السخنة

ايه رايك تقعد قعده ع اجمل بحر و تمتلك شاليه فى السخنة

(للبيع)

دلوقتى هتقدر تقعد قعدة حلوة ع اجمل بحر فى السخنة و تستمتع بكل خدماتك اجمل مارينا للصيد عشان تصطاد ا.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

198,000 جنيه

31/1/2021
صورة الاعلان: سعادتك هتلاقيها بامتلاك شاليه فى لاسيرينا عيون موسى

سعادتك هتلاقيها بامتلاك شاليه فى لاسيرينا عيون موسى

(للتقسيط)

عيش سعيد كل يوم وامتلك شاليه فى راس سدر قريب من كافيهات واكوا بارك واجمل شاطئ رملى شاليه 105 م ( 3.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

89,000 جنيه

31/1/2021
صورة الاعلان: ب 75 الف مقدم هتمتلك شاليه و تستثمر فلوسك فى راس سدر

ب 75 الف مقدم هتمتلك شاليه و تستثمر فلوسك فى راس سدر

(للبيع)

بتدور ع طريقة تزود بيها فلوسك تعالى راس سدر و امتلك شاليه ب 75 الف مقدم والباقى قسطهم براحتك ع 84 شه.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

75,000 جنيه

31/1/2021
صورة الاعلان: شاليهك بجاردن بفيو مباشر علي البحر في راس سدر

شاليهك بجاردن بفيو مباشر علي البحر في راس سدر

(للبيع)

خد القرار صح وامتلك شاليهك بحديقة بمساحة 115م ع اجمل بحر ف السخنة مكون من : (2غرفة + 2حمام +مطبخ ام.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

115,000 جنيه

31/1/2021
صورة الاعلان: امتلك شاليهك بوجهة زجاجية وشوف اجمل بحر في روزا

امتلك شاليهك بوجهة زجاجية وشوف اجمل بحر في روزا

(للتقسيط)

استمتع باجازتك في اجمل مكان علي البحر وامتلك شاليهك متشطب +الفرش هدية روزا شاليه بمساحة84 مكون من (.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

84,000 جنيه

31/1/2021
صورة الاعلان: امتلك شاليهك بوجهة زجاجية وشوف اجمل بحر في روزا

امتلك شاليهك بوجهة زجاجية وشوف اجمل بحر في روزا

(للتقسيط)

استمتع باجازتك في اجمل مكان علي البحر وامتلك شاليهك متشطب من روزا شاليه بمساحة84 مكون من (2غرفة+حما.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

84,000 جنيه

31/1/2021
صورة الاعلان: شاليه للبيع 3 غرف بارقي قري ف راس سدر

شاليه للبيع 3 غرف بارقي قري ف راس سدر

(للتقسيط)

عيش المصيف الي بتحلم بيه في العين السخنة وامتلك شاليهك الخاص بروف بمساحة120م مكون من (3غرفة+2حمام+م.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

62,000 جنيه

31/1/2021
صورة الاعلان: منزل ديكور عرض

منزل ديكور عرض

(للبيع)

من تصميمات وتنفيذ شركة MARS Design House السابقة . تشطيب شركة اويلكس 🟠 Call us now : 010307.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

31/1/2021
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