أفضل معلم / معلمه خصوصي للمراجعة النهائية لجميع التخصصات

(فرصة عمل)
|لدينا نخبه متميزه من أفضل المعلمين والمعلمات خصوصي في جميع أنحاء المملكة ، المتخصصين في المراجعة النهائية ( الخطة الجديدة ) لجميع المواد ولكافة المناهج ولجميع المراحل ( ابتدائي ومتوسط وثانوي وجامعة ) بأسعار مناسبه ، للتواصل مباشره 0590293035 على الواتس او الجوال . * نتعامل مع المعلمين والمعلمات الاكفاء الموثوقين .
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|أم جنى
|التليفون:
|0590293035 _ 0531429936
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|العنوان:
|أرقام معلمين ومعلمات خصوصي للمراجعه النهائيه- النسيم
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|20/12/2019
|رقم الإعلان:
|2045847
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1 ريال
1 ريال
1,000 ريال
100 ريال
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120 ريال
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