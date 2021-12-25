أفضل شركة يونيفورم فنادق

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تفاصيل الإعلان
أفضل شركة يونيفورم فنادق 01119959296 نصنع جميع موديلات يونيفورم الفنادق باسعار المصنع التصنيع كميات وحسب مواصفات العميل مع امكانية تطريز او طباعه اللوجو الخاص بالفندق لليونيفورم Tn شركة العنوان : 16عدنان مدني (مصطفي رشدى) احمد عرابي- المهندسين 01022216888 – 01119959296
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: merna
التليفون: 01119959296

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العنوان: 01119959296- الجيزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 25/12/2021
رقم الإعلان: 2116665
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تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: محلات بيع يونيفورم امن-تفصيل بدلة حارس الامن - في الجيزة مصر

محلات بيع يونيفورم امن-تفصيل بدلة حارس الامن

(للبيع)

- في الجيزة مصر

محلات بيع يونيفورم امن-تفصيل بدلة حارس الامن يونيفورم الامن من شركة فورسيزون لليونيفورم يصمم بأ.
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الجيزة - مصر

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25/12/2021
صورة الاعلان: يونيفورم المستشفيات والمراكز الطبية لليونيفورم شركة Tn - في الجيزة مصر

يونيفورم المستشفيات والمراكز الطبية لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

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يونيفورم المستشفيات والمراكز الطبية - لليونيفورم شركة Tn اسعار اليونيفورم الطبي ويونيفورم المستشفيا.
العنوان:

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اتصل

25/12/2021
صورة الاعلان: أكبر شركة يونيفورم لملابس الامن لليونيفورم شركة Tn - في الجيزة مصر

أكبر شركة يونيفورم لملابس الامن لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

- في الجيزة مصر

أكبر شركة يونيفورم لملابس الامن لليونيفورم شركة Tn افضل موديلات يونيفورم الامن وشركات الحراسة الخاص.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

25/12/2021
صورة الاعلان: محل بيع ملابس عمل - صناعة وتجارة الزى الموحد - في الجيزة مصر

محل بيع ملابس عمل - صناعة وتجارة الزى الموحد

(للبيع)

- في الجيزة مصر

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العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

25/12/2021
صورة الاعلان: شركات يونيفورم فى مصر لليونيفورم شركة Tn - في الجيزة مصر

شركات يونيفورم فى مصر لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات يونيفورم فى مصر لليونيفورم شركة Tn متخصصون فى تصميم وانتاج كميات يونيفورم و زى موحد لمجالات ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

25/12/2021
صورة الاعلان: أماكن تفصيل يونيفورم للعمال لليونيفورم شركة Tn - في الجيزة مصر

أماكن تفصيل يونيفورم للعمال لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

- في الجيزة مصر

أماكن تفصيل يونيفورم للعمال لليونيفورم شركة Tn يونيفورم المصانع وشركات البترول يونيفورم بسعر الجمل.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

25/12/2021
صورة الاعلان: يونيفورم خدم - يونيفورم عمال نظافة المنزل - في الجيزة مصر

يونيفورم خدم - يونيفورم عمال نظافة المنزل

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم خدم - يونيفورم عمال نظافة المنزل 01022216888 متحصصين فى تصنيع يونيفورم الهاوسكيبنج ويونيفو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

25/12/2021
صورة الاعلان: متجر يونيفورم مطاعم - قميص و تى شيرت ويتر - في الجيزة مصر

متجر يونيفورم مطاعم - قميص و تى شيرت ويتر

(للبيع)

- في الجيزة مصر

متجر يونيفورم مطاعم - قميص و تى شيرت ويتر 01119959296 احدث موديلات يونيفورم الشيف والويتر نصنع جم.
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الجيزة - مصر

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25/12/2021
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محل بيع ملابس عمال - توريد زى موحد

(للبيع)

- في الجيزة مصر

محل بيع ملابس عمال - توريد زى موحد 01022216888 ازاى تختار انسب يونيفورم لشركتك ؟ مع شركة Tn لل.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

22/12/2021
صورة الاعلان: اشكال بدل يونيفورم لليونيفورم شركة Tn - في الجيزة مصر

اشكال بدل يونيفورم لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اشكال بدل يونيفورم لليونيفورم شركة Tn متخصصون فى تصميم وانتاج كميات يونيفورم و زى موحد لمجالات العم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

22/12/2021
صورة الاعلان: تيشرت بولو كم - يونيفورم المدرسه - في الجيزة مصر

تيشرت بولو كم - يونيفورم المدرسه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تيشرت بولو كم - يونيفورم المدرسه 01119959296 افضل خامات اليونيفورم والزى الموحد بسعر المصنع وعقود .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

22/12/2021
صورة الاعلان: زي حضانه - موديلات ملابس حضانه - في الجيزة مصر

زي حضانه - موديلات ملابس حضانه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

زي حضانه - موديلات ملابس حضانه 01022216888 تصنيع جميع موديلات يونيفورم الحضانه باعلى جوده من خاما.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

22/12/2021
صورة الاعلان: اماكن تصنيع يونيفورم هاوس كيبنج - في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم هاوس كيبنج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم هاوس كيبنج 01022216888 متحصصين فى تصنيع يونيفورم الهاوسكيبنج ويونيفورم عمال ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

22/12/2021
صورة الاعلان: يونيفورم المصانع – افرول عمال ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم المصانع – افرول عمال ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم المصانع – افرول عمال ( شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) اذا كنت تبحث عن يونيفورم عمال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

22/12/2021
صورة الاعلان: اماكن تصنيع يونيفورم مطاعم - في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم مطاعم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم مطاعم 01119959296 احدث موديلات يونيفورم الشيف والويتر نصنع جميع الموديلات ب.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

22/12/2021
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