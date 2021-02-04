أفضل شركة يونيفورم فنادق

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تفاصيل الإعلان
أفضل شركة يونيفورم فنادق 01223182572 يونيفورم موظفين الفندق هو واجهة فندقك لذلك انت بحاجة الى ان يبدو الموظفين بالمظهر الراقى الذى يعكس مستوى فندقك ومستوى الخدمة التى يقدمها الفندق، ذلك قمنا بعمل تصاميم خاصة تمنح موظفيك المظهر الامثل نقوم بتصنيع جميع انواع يونيفورم موظفين الفنادق ( يونيفورم الاستقبال بالفندق ( الريسبشن ) – يونيفورم امن الفنادق – يونيفورم هاوس كيبنج – يونيفورم شيفات الفنادق – يونيفورم عامل مصعد ) يونيفورم الفنادق والبواخر العائمة و القرى السياحية . 01118689995
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01223182572

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 30 شارع عدنان مدنى – احمد عرابي – المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 4/2/2021
رقم الإعلان: 2082587
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: اسعار يونيفورم مدارس - الزى المدرسي - في الجيزة مصر

اسعار يونيفورم مدارس - الزى المدرسي

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اسعار يونيفورم مدارس - الزى المدرسي 01003358542 شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع افضل انواع ومود.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/2/2021
صورة الاعلان: مستلزمات فنادق - سليبر الفنادق ( السلام للتوريدات الفندقية 01102226499 ) - في الجيزة مصر

مستلزمات فنادق - سليبر الفنادق ( السلام للتوريدات الفندقية 01102226499 )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مستلزمات فنادق - سليبر الفنادق ( السلام للتوريدات الفندقية 01102226499 ) شركة السلام للتوريدات الف.
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الجيزة - مصر

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4/2/2021
صورة الاعلان: زي حضانه - شركة تصنيع يونيفورم حضانات - في الجيزة مصر

زي حضانه - شركة تصنيع يونيفورم حضانات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

زي حضانه - شركة تصنيع يونيفورم حضانات 01200561116 نصنع يونيفورم الحضانه بأجواد انواع القماش واحدث ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/2/2021
صورة الاعلان: Security Uniforms - في الجيزة مصر

Security Uniforms

(للبيع)

- في الجيزة مصر

Security Uniforms اذا كنت من اصحاب شركات الامن او الفنادق او المصانع او شركات الحراسات الخاصة اي من.
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4/2/2021
صورة الاعلان: يونيفورم شيف - قميص و تى شيرت ويتر - في الجيزة مصر

يونيفورم شيف - قميص و تى شيرت ويتر

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم شيف - قميص و تى شيرت ويتر 01223182572 تقدم شركة السلام احدث موديلات يونيفورم الطهاة و الشي.
العنوان:

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3/2/2021
صورة الاعلان: مصنع يونيفورم حضانه (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم حضانه (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم حضانه (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) نحن شركة السلام نتفهم طبيعة يونيفورم الحض.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/2/2021
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صورة الاعلان: شركة تصنيع يونيفورم فنادق - في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم فنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم فنادق 01200561116 تقدم الشركة احدث موديلات يونيفورم الفنادق بجميع انواعه ويمكن.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/2/2021
صورة الاعلان: graduation gown - cap and gown graduation - في الجيزة مصر

graduation gown - cap and gown graduation

(للبيع)

- في الجيزة مصر

graduation gown - cap and gown graduation 01118689995 Full Graduation Set (Scarf, Robe, Cap) Gradu.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/2/2021
صورة الاعلان: هاف بوت كاتر بيلر فيتنامى - في الجيزة مصر

هاف بوت كاتر بيلر فيتنامى

(للبيع)

- في الجيزة مصر

هاف بوت كاتر بيلر فيتنامى جلد طبيعى مقاسات من41\45 يوجد خدمة توصل السعر 1250+م الشحن للاستعلام 0122.
العنوان:

الجيزة - مصر

1,250 جنيه

3/2/2021
صورة الاعلان: الزى الموحد للمطاعم - ملابس مطاعم - في الجيزة مصر

الزى الموحد للمطاعم - ملابس مطاعم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

الزى الموحد للمطاعم - ملابس مطاعم 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيهات بأفضل.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

1/2/2021
صورة الاعلان: يونيفورم اطباء - جاون طبيب ( السلام للملابس الطبية ) - في الجيزة مصر

يونيفورم اطباء - جاون طبيب ( السلام للملابس الطبية )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم اطباء - جاون طبيب ( السلام للملابس الطبية 01102226499 ) شركة توريد مستلزمات طبية (ديسبوسب.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

1/2/2021
صورة الاعلان: يونيفورم حضانات - اماكن تصنيع يونيفورم الامن ( شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم حضانات - اماكن تصنيع يونيفورم الامن ( شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم حضانات - اماكن تصنيع يونيفورم الامن ( شركة Tn لليونيفورم ) فى شركة Tn لليونيفورم هنساعدك.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

1/2/2021
صورة الاعلان: يونيفورم هاوسكيبنج - اشكال يونيفورم عاملات نظافه - في الجيزة مصر

يونيفورم هاوسكيبنج - اشكال يونيفورم عاملات نظافه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم هاوسكيبنج - اشكال يونيفورم عاملات نظافه 01200561116 نصمم احدث موديلات يونيفورم الهاوس كي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

1/2/2021
صورة الاعلان: يونيفورم شركات الامن - بدلة حارس الامن - في الجيزة مصر

يونيفورم شركات الامن - بدلة حارس الامن

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم شركات الامن - بدلة حارس الامن 01003358542 متخصصون فى تصنيع جميع موديلات بونيفورم السيكيورت.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/1/2021
صورة الاعلان: Hospital Uniforms - في الجيزة مصر

Hospital Uniforms

(للبيع)

- في الجيزة مصر

Hospital Uniforms 01003358542 نصنع جميع موديلات اليونيفورم الطبي للمستشفيات والمراكز الطبيه ( بدل .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

27/1/2021
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