أفضل شركة يونيفورم فنادق

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تفاصيل الإعلان
أفضل شركة يونيفورم فنادق 01200561116 شركة تصنيع يونيفورم فنادق شركة يونيفورم فنادق شركة توريد ملابس فندق شركة 3A لليونيفورم تليفون : 01003358542–01200561116 عنوان : 14 شارع القاهرة – وراق العرب ( من كورنيش النيل – بجوار مكتب التأمينات الاجتماعيه )
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01200561116

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العنوان: 14 شارع القاهرة – وراق العرب ( من كورنيش النيل – بجوار مكتب التأمينات الاجتماعيه )- الجيزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 150 جنيه
تاريخ الإعلان: 15/7/2020
رقم الإعلان: 2063064
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صورة الاعلان: caps graduation - في الجيزة مصر

caps graduation

(للبيع)

- في الجيزة مصر

caps graduation 01118689995 Full Graduation Set (Scarf, Robe, Cap) Graduation Robes - Graduation R.
العنوان:

الجيزة - مصر

150 جنيه

15/7/2020
صورة الاعلان: بلوفر - يونيفورم المدرسه - في الجيزة مصر

بلوفر - يونيفورم المدرسه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

بلوفر - يونيفورم المدرسه 01022216888 – 01119959296 افضل خامات اليونيفورم والزى الموحد بسعر المصنع .
العنوان:

الجيزة - مصر

150 جنيه

15/7/2020
صورة الاعلان: Security Uniforms - في الجيزة مصر

Security Uniforms

(للبيع)

- في الجيزة مصر

Security Uniforms اذا كنت من اصحاب شركات الامن او الفنادق او المصانع او شركات الحراسات الخاصة اي م.
العنوان:

الجيزة - مصر

150 جنيه

15/7/2020
صورة الاعلان: يونيفورم عمال نظافة الفندق - في الجيزة مصر

يونيفورم عمال نظافة الفندق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم عمال نظافة الفندق 01003358542 يونيفورم هاوس كيبنج يونيفورم عمال نظافه للبيع يونيفورم خد.
العنوان:

الجيزة - مصر

150 جنيه

15/7/2020
صورة الاعلان: تفصيل يونيفورم حضانه (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

تفصيل يونيفورم حضانه (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تفصيل يونيفورم حضانه (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) نحن شركة السلام نتفهم طبيعة يونيفورم ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

150 جنيه

15/7/2020
صورة الاعلان: افضل شركة يونيفورم شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

افضل شركة يونيفورم شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

افضل شركة يونيفورم (01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تنفيذ وتوريد جميع انواع اليونيفور.
العنوان:

الجيزة - مصر

120 جنيه

13/7/2020
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صورة الاعلان: اماكن تصنيع يونيفورم الامن - في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم الامن

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم الامن 01119959296 - 01022216888 ريح بالك واكسب وقتك واستلم اليونيفورم زي ماب.
العنوان:

الجيزة - مصر

150 جنيه

13/7/2020
صورة الاعلان: سعر يونيفورم مدارس (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

سعر يونيفورم مدارس (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سعر يونيفورم مدارس (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) يونيفورم المدارس هو الهوية الاولى للمدرس.
العنوان:

الجيزة - مصر

150 جنيه

11/7/2020
صورة الاعلان: زى موحد للمصانع ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

زى موحد للمصانع ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

زى موحد للمصانع ( شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) اذا كنت تبحث عن يونيفورم عمال لمصنعك فيونيف.
العنوان:

الجيزة - مصر

150 جنيه

11/7/2020
صورة الاعلان: ملابس الامن شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

ملابس الامن شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس الامن ( 01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع جميع موديلات بونيفورم السيكيورتى.
العنوان:

الجيزة - مصر

150 جنيه

11/7/2020
صورة الاعلان: ديكورات ارضيات زلط - في الجيزة مصر

ديكورات ارضيات زلط

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ديكورات ارضيات زلط 01119959188 تصميم اللاند سكيب للحدائق و الفلل يعد من الامور اللتى تعمل على خلق .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/7/2020
صورة الاعلان: كمامات طبية للبيع بالجملة - في الجيزة مصر

كمامات طبية للبيع بالجملة

(للبيع)

- في الجيزة مصر

كمامات طبية للبيع بالجملة 01102226499 ارخص سعر كمامه في مصر مع افضل خااامات كمامه بدعامه للبيع ج.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/7/2020
صورة الاعلان: اليونيفورم الخاص بالمطاعم (شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

اليونيفورم الخاص بالمطاعم (شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اليونيفورم الخاص بالمطاعم (شركة Tn لليونيفورم 01119959296) مصنع يونيفورم جمله متخصص فى جميع انواع .
العنوان:

الجيزة - مصر

150 جنيه

11/7/2020
صورة الاعلان: كمامات يعاد غسلها - في الجيزة مصر

كمامات يعاد غسلها

(للبيع)

- في الجيزة مصر

كمامات يعاد غسلها 01102226499 كمامة طبقتين مصنوعة من خامة قطن 100% ، لا تسبب حساسية تحمي الأنف وال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/7/2020
صورة الاعلان: الزى الموحد واليونيفورم ( شركة Tnلليونيفورم ) - في الجيزة مصر

الزى الموحد واليونيفورم ( شركة Tnلليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

الزى الموحد واليونيفورم ( شركة Tnلليونيفورم ) فى شركة Tn لليونيفورم هنساعدك تختار اليونيفورم المنا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/7/2020
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