أفضل شركة يونيفورم فنادق

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تفاصيل الإعلان
أفضل شركة يونيفورم فنادق 01003358542–01200561116 شركات تصنيع يونيفورم فنادق Hotel Uniforms تليفون : 01003358542–01200561116 عنوان : 14 شارع القاهرة – وراق العرب ( من كورنيش النيل – بجوار مكتب التأمينات الاجتماعيه )
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: jokjok
التليفون: 01200561116

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العنوان: - الجيزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 21/1/2020
رقم الإعلان: 2049855
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تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مصنع زى موحد مطاعم ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

مصنع زى موحد مطاعم ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع زى موحد مطاعم ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) تقدم شركة السلام احدث موديلات يونيفورم ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

21/1/2020
صورة الاعلان: يونيفورم فنادق ومنتجعات - في الجيزة مصر

يونيفورم فنادق ومنتجعات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم فنادق ومنتجعات 01223182572 نقوم بتصنيع جميع انواع يونيفورم موظفين الفنادق ( يونيفورم الا.
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الجيزة - مصر

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21/1/2020
صورة الاعلان: شركة تصنيع يونيفورم هاوس كيبنج (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم هاوس كيبنج (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم هاوس كيبنج (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) فأنت بحاجة لأن يظهر طاقم تنظي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

21/1/2020
صورة الاعلان: لبس التخرج - في الجيزة مصر

لبس التخرج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

صور لبس التخرج 01003358542–01200561116 كاب التخرج محلات بيع ارواب التخرج gown graduation تليفون : 0.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

21/1/2020
صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم مطاعم - في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم مطاعم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم مطاعم 01003358542–01200561116 احدث يونيفورم شيف restaurant uniform يونيفورم مط.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

21/1/2020
صورة الاعلان: طقم طباخ - شركات تصنيع يونيفورم مطاعم - في الجيزة مصر

طقم طباخ - شركات تصنيع يونيفورم مطاعم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

طقم طباخ - شركات تصنيع يونيفورم مطاعم 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيهات ب.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

21/1/2020
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صورة الاعلان: شركة تصنيع يونيفورم امن - في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم امن

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم امن 01003358542–01200561116 زى حراس الامن شركات تصنيع يونيفورم امن مصنع يونيفورم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

21/1/2020
صورة الاعلان: يونيفورم رجالى - في الجيزة مصر

يونيفورم رجالى

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم رجالى 01022216888–01119959296 يونيفورم شيفات اكبر شركة يونيفورم بمصر مصانع يونيفورم شركة.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/1/2020
صورة الاعلان: بدلة عمليات - في الجيزة مصر

بدلة عمليات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

بدلة عمليات 01003358542–01200561116 يونيفورم اطباء ملابس طبية بالجملة Hospital Uniforms موديلات زي ت.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/1/2020
صورة الاعلان: يونيفورم شركة - متجر بيع يونيفورم ( شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم شركة - متجر بيع يونيفورم ( شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم شركة - متجر بيع يونيفورم ( شركة Tn لليونيفورم ) فى شركة Tn لليونيفورم هنساعدك تختار اليو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/1/2020
صورة الاعلان: اسعار ملابس حفلات الخريجين (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

اسعار ملابس حفلات الخريجين (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اسعار ملابس حفلات الخريجين (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) شركة السلام تعلن عن وصول تشكيلات .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/1/2020
صورة الاعلان: شركة يونيفورم مدارس - في الجيزة مصر

شركة يونيفورم مدارس

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة يونيفورم مدارس 01003358542–01200561116 زى موحد مدارس يونيفورم مدارس لغات الزى المدرسي تليفون :.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/1/2020
صورة الاعلان: اشكال يونيفورم فنادق - في الجيزة مصر

اشكال يونيفورم فنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اشكال يونيفورم فنادق 01022216888 – 01119959296 ملابس موحده سكيورتى للكميات يونيفورم عمال قبعات ابرون.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/1/2020
صورة الاعلان: caps graduationعب ايات تخرج - في الجيزة مصر

caps graduationعب ايات تخرج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

caps graduationعبايات تخرج 01003358542–01200561116 محلات بيع ارواب التخرج ملابس تخرج اطفال سعر روب ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/1/2020
صورة الاعلان: Security Uniforms - في الجيزة مصر

Security Uniforms

(للبيع)

- في الجيزة مصر

Security Uniforms متخصصون فى تصنيع جميع موديلات بونيفورم السيكيورتى والملابس الخاصه لشركات الامن و.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/1/2020
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