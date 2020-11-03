(للبيع)
|أفضل شركة يونيفورم فنادق - شركة يونيفورم فنادق 01200561116 تقدم الشركة احدث موديلات يونيفورم الفنادق بجميع انواعه ويمكن تصميم اليونيفورم الخاص بالفندق شركة 3A لليونيفورم تليفون : 01003358542–01200561116 عنوان : 14 شارع القاهرة – وراق العرب ( من كورنيش النيل – بجوار مكتب التأمينات الاجتماعيه )
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fareda
|التليفون:
|01200561116
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|العنوان:
|14 شارع القاهرة – وراق العرب ( من كورنيش النيل – بجوار مكتب التأمينات الاجتماعيه )- الوراق
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|3/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071087
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