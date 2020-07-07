أفضل شركة يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم )

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تفاصيل الإعلان
أفضل شركة يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) يونيفورم موظفين الفندق هو واجهة فندقك لذلك انت بحاجة الى ان يبدو الموظفين بالمظهر الراقى الذى يعكس مستوى فندقك ومستوى الخدمة التى يقدمها الفندق، ذلك قمنا بعمل تصاميم خاصة تمنح موظفيك المظهر الامثل نقوم بتصنيع جميع انواع يونيفورم موظفين الفنادق ( يونيفورم الاستقبال بالفندق ( الريسبشن ) – يونيفورم امن الفنادق – يونيفورم هاوس كيبنج – يونيفورم شيفات الفنادق – يونيفورم عامل مصعد ) 01223182572
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01223182572

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 30 شارع عدنان مدنى – احمد عرابي – المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 7/7/2020
رقم الإعلان: 2062360
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صورة الاعلان: شركة لتصنيع وتوريد اليونيفورم (شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

شركة لتصنيع وتوريد اليونيفورم (شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة لتصنيع وتوريد اليونيفورم (شركة Tn لليونيفورم 01119959296) نصنع كل ما يتعلق باليونيفورم والزى.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/7/2020
صورة الاعلان: تفصيل ملابس المطاعم ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

تفصيل ملابس المطاعم ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تفصيل ملابس المطاعم ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) تقدم شركة السلام احدث موديلات يونيفورم .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/7/2020
صورة الاعلان: مصانع الزى المدرسي فى مصر - في الجيزة مصر

مصانع الزى المدرسي فى مصر

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصانع الزى المدرسي فى مصر 01003358542 اماكن تصنيع يونيفورم مدارس شركة يونيفورم مدارس احدث موديلات.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/7/2020
صورة الاعلان: شركات توريدات فندقية ( السلام للتوريدات الفندقية ) - في الجيزة مصر

شركات توريدات فندقية ( السلام للتوريدات الفندقية )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات توريدات فندقية ( السلام للتوريدات الفندقية 01102226499 ) شركة السلام للتوريدات الفندقية توفر.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/7/2020
صورة الاعلان: مصانع يونيفورم حضانه - في الجيزة مصر

مصانع يونيفورم حضانه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصانع يونيفورم حضانه 01200561116 اماكن تصنيع يونيفورم حضانات ملابس الروضه للبنات ازياء مدارس للا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/7/2020
صورة الاعلان: يونيفورم هاوس كيبنج - في الجيزة مصر

يونيفورم هاوس كيبنج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم هاوس كيبنج 01003358542 اماكن تصنيع يونيفورم هاوس كيبنج Uniform Housekeeping يونيفورم عما.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/7/2020
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صورة الاعلان: يونيفورم فنادق - شركة تصنيع يونيفورم فنادق - في الجيزة مصر

يونيفورم فنادق - شركة تصنيع يونيفورم فنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم فنادق - شركة تصنيع يونيفورم فنادق 01200561116 أفضل شركة يونيفورم فنادق شركات يونيفورم فنا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/7/2020
صورة الاعلان: تفصيل ارواب تخرج (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

تفصيل ارواب تخرج (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تفصيل ارواب تخرج (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) شركة السلام تعلن عن وصول تشكيلات كبيره وواس.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

4/7/2020
صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم امن ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم امن ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم امن ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) اذا كنت من اصحاب شركات الامن او ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/7/2020
صورة الاعلان: اماكن تصنيع يونيفورم امن - في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم امن

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم امن 01200561116 متخصصون فى تصنيع جميع موديلات بونيفورم السيكيورتى والملابس ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

1/7/2020
صورة الاعلان: شركات لاند سكيب بمصر - في الجيزة مصر

شركات لاند سكيب بمصر

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات لاند سكيب بمصر 01119959188 تصميم اللاند سكيب للحدائق و الفلل يعد من الامور اللتى تعمل على خ.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

1/7/2020
صورة الاعلان: اسعار واشكال يونيفورم بولو شيرت - في الجيزة مصر

اسعار واشكال يونيفورم بولو شيرت

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اسعار واشكال يونيفورم بولو شيرت 01003358542 متخصصون فى تنفيذ وتوريد جميع انواع اليونيفورم والملابس.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

1/7/2020
صورة الاعلان: زى طبى – يونيفورم مستشفى ( السلام للملابس الطبية ) - في الجيزة مصر

زى طبى – يونيفورم مستشفى ( السلام للملابس الطبية )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

زى طبى – يونيفورم مستشفى ( السلام للملابس الطبية 01102226499 ) شركة توريد مستلزمات طبية (ديسبوسبل).
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

1/7/2020
صورة الاعلان: يونيفورم المستشفيات (شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم المستشفيات (شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم المستشفيات (شركة Tn لليونيفورم 01119959296) مصنع يونيفورم جمله متخصص فى جميع انواع اليوني.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

1/7/2020
صورة الاعلان: يونيفورم مصانع ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم مصانع ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

صور يونيفورم مصانع ( شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) اذا كنت تبحث عن يونيفورم عمال لمصنعك فيو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

1/7/2020
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