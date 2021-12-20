أفضل شركات اليونيفورم فى مصر

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تفاصيل الإعلان
أفضل شركات اليونيفورم فى مصر 01022216888 ازاى تختار انسب يونيفورم لشركتك ؟ مع شركة Tn لليونيفورم هنساعدك تختار التصميم والالوان والخامات اللى تناسبك وعلى قد ميزانيتك لليونيفورم . نحن اصل اليونيفورم Tn لليونيفورم Tn شركة العنوان : 16عدنان مدني (مصطفي رشدى) احمد عرابي- المهندسين 01022216888 – 01119959296
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: merna
التليفون: 01119959296

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 01119959296- الجيزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 20/12/2021
رقم الإعلان: 2116114
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صورة الاعلان: شركات بيع يونيفورم لليونيفورم شركة Tn - في الجيزة مصر

شركات بيع يونيفورم لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات بيع يونيفورم لليونيفورم شركة Tn متخصصون فى تصميم وانتاج كميات يونيفورم و زى موحد لمجالات الع.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/12/2021
صورة الاعلان: ملابس التخرج و الكابات للجامعات و المدارس - في الجيزة مصر

ملابس التخرج و الكابات للجامعات و المدارس

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس التخرج و الكابات للجامعات و المدارس 01119959296 احدث موديلات ارواب التخرج التى تناسب المدارس .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/12/2021
صورة الاعلان: لليشركات تصنيع يونيفورم امن ونيفورم شركة Tn - في الجيزة مصر

لليشركات تصنيع يونيفورم امن ونيفورم شركة Tn

(للبيع)

- في الجيزة مصر

لليشركات تصنيع يونيفورم امن ونيفورم شركة Tn افضل موديلات يونيفورم الامن وشركات الحراسة الخاصة يون.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/12/2021
صورة الاعلان: اسعار يونيفورم مدارس - بلوفر و جاكيت للمدارس - في الجيزة مصر

اسعار يونيفورم مدارس - بلوفر و جاكيت للمدارس

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اسعار يونيفورم مدارس - بلوفر و جاكيت للمدارس01022216888 نقدم مجموعة متنوعة من يونيفورم مدارس لغات.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/12/2021
صورة الاعلان: يونيفورم فنادق - شركة تصنيع يونيفورم فنادق - في الجيزة مصر

يونيفورم فنادق - شركة تصنيع يونيفورم فنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم فنادق - شركة تصنيع يونيفورم فنادق 01119959296 نصنع جميع موديلات يونيفورم الفنادق باسعار ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/12/2021
صورة الاعلان: ملابس طاقم المستشفى لليونيفورم شركة Tn - في الجيزة مصر

ملابس طاقم المستشفى لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس طاقم المستشفى لليونيفورم شركة Tn اسعار اليونيفورم الطبي ويونيفورم المستشفيات متخصصون فى تص.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/12/2021
صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم حضانات - في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم حضانات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم حضانات 01022216888 تصنيع جميع موديلات يونيفورم الحضانه باعلى جوده من خامات تنا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/12/2021
صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم هاوس كيبنج - في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم هاوس كيبنج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم هاوس كيبنج 01022216888 متحصصين فى تصنيع يونيفورم الهاوسكيبنج ويونيفورم عمال ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/12/2021
صورة الاعلان: طقم مقدم الطعام - قميص و تى شيرت ويتر - في الجيزة مصر

طقم مقدم الطعام - قميص و تى شيرت ويتر

(للبيع)

- في الجيزة مصر

طقم مقدم الطعام - قميص و تى شيرت ويتر 01119959296 احدث موديلات يونيفورم الشيف والويتر نصنع جميع .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/12/2021
صورة الاعلان: متخصصون في جميع الأزياء الموحدة - في الجيزة مصر

متخصصون في جميع الأزياء الموحدة

(للبيع)

- في الجيزة مصر

متخصصون في جميع الأزياء الموحدة 01118689995 (شركة السلام لليونيفورم ) شركة السلام لليونيفورم لدينا .
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

19/12/2021
صورة الاعلان: مصنع قميص – مصانع يونيفورم ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

مصنع قميص – مصانع يونيفورم ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع قميص – مصانع يونيفورم ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) مع كل موسم جديد يأتي الجديد من ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

19/12/2021
صورة الاعلان: تصنيع بدل استقبال لموظفين الفنادق - في الجيزة مصر

تصنيع بدل استقبال لموظفين الفنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تصنيع بدل استقبال لموظفين الفنادق 01200561116 تقدم الشركة احدث موديلات يونيفورم الفنادق بجميع انواع.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

19/12/2021
صورة الاعلان: ملابس حضانات - شركة تصنيع يونيفورم حضانات - في الجيزة مصر

ملابس حضانات - شركة تصنيع يونيفورم حضانات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس حضانات - شركة تصنيع يونيفورم حضانات 01200561116 نصنع يونيفورم الحضانه بأجواد انواع القماش واح.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

19/12/2021
صورة الاعلان: اماكن تصنيع يونيفورم لليونيفورم شركة Tn - في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم لليونيفورم شركة Tn متخصصون فى تصميم وانتاج كميات يونيفورم و زى موحد لمجالات ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/12/2021
صورة الاعلان: مكان لبيع اليونيفورم - تيشيرت بولو - في الجيزة مصر

مكان لبيع اليونيفورم - تيشيرت بولو

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مكان لبيع اليونيفورم - تيشيرت بولو 01022216888 ازاى تختار انسب يونيفورم لشركتك ؟ مع شركة Tn لل.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/12/2021
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