أخصائي انف-وأذن

(فرصة عمل)
|# #أخصائي- أنف -وأذن -عاجل مقابلات يوم #السبت_القادم 4 ديسمبر 2021 مطلوب #مطلوب اخصائين مطلوب #أخصائي- أنف -أذن #تعاقد من مصر - #جده مطلوب أخصائي أنف وأذن وحنجرة نطلب أخصائي #أنف_وأذن للعمل لدى مجمع طبي شهير وقديم جده – بالمملكة العربية السعودية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|hazem mohamed
|التليفون:
|01116705465
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|2/12/2021
|رقم الإعلان:
|2113555
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
30 ريال
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
30 ريال
اتصل
30 ريال