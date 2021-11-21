أخصائي انف-وأذن

(فرصة عمل)
|#عاجل مقابلات يوم #السبت_القادم 4 ديسمبر 2021 مطلوب #مطلوب اخصائيات مطلوب #أخصائية عيون #تعاقد من مصر - #جده مطلوب أخصائية عيون نطلب أخصائي / أخصائية #عيون للعمل لدى مجمع طبي شهير وقديم بجده – بالمملكة العربية السعودية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|hazem mohamed
|التليفون:
|01116705465
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|العنوان:
|- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|1/12/2021
|رقم الإعلان:
|2113493
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30 ريال
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30 ريال
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30 ريال
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3,000 ريال