(فرصة عمل)
|مطلوب للسفر على الفور 📢📢📢🛫🛫🛫 عاجل مطلوب لكبرى المجموعات بالسعودية 💵💵💵💵 أخصائيين تمريض 🥼🥼🥼 📌 خبرة فى العلاج الطبيعى والحجامه 📌 يشترط وجود داتا فلو وبرومترك للتواصل يرجى إرسال السيرة الذاتية وشهادات الخبرة على الايميل أو الواتساب مع ضرورة كتابة المسمى الوظيفى فى خانة ال SUBJECT 👍🏻👍🏻👍🏻 Email 📩/ TRUEJOBC@GAMAIL.COM Phone 📱/ 00201123667717 00201123667714
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|تروجوب
|التليفون:
|01123667714
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|21 عمارات العبور صلاح سالم مصر الجديده- مصر الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|17/11/2021
|رقم الإعلان:
|2111785
4,000 ريال
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100 جنيه
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