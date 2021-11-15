أخصائيين تمريض

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تفاصيل الإعلان
مطلوب للسفر على الفور 📢📢📢🛫🛫🛫 عاجل مطلوب لكبرى المجموعات بالسعودية 💵💵💵💵 أخصائيين تمريض 🥼🥼🥼 📌 خبرة فى العلاج الطبيعى والحجامه 📌 يشترط وجود داتا فلو وبرومترك للتواصل يرجى إرسال السيرة الذاتية وشهادات الخبرة على الايميل أو الواتساب مع ضرورة كتابة المسمى الوظيفى فى خانة ال SUBJECT 👍🏻👍🏻👍🏻 Email 📩/ TRUEJOBC@GAMAIL.COM Phone 📱/ 00201123667717 00201123667714
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: تروجوب
التليفون: 01123667714

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 21 عمارات العبور صلاح سالم مصر الجديده- مصر الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 17/11/2021
رقم الإعلان: 2111785
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