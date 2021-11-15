مطلوب للسفر على الفور 📢📢📢🛫🛫🛫 عاجل مطلوب لكبرى المجموعات بالسعودية 💵💵💵💵 أخصائيين تمريض 🥼🥼🥼 📌 خبرة فى العلاج الطبيعى والحجامه 📌 يشترط وجود داتا فلو وبرومترك للتواصل يرجى إرسال السيرة الذاتية وشهادات الخبرة على الايميل أو الواتساب مع ضرورة كتابة المسمى الوظيفى فى خانة ال SUBJECT 👍🏻👍🏻👍🏻 Email 📩/ TRUEJOBC@GAMAIL.COM Phone 📱/ 00201123667717 00201123667714