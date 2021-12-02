#أخصائية عيون

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
#عاجل مقابلات يوم #السبت_القادم 4 ديسمبر 2021 مطلوب #مطلوب اخصائيات مطلوب #أخصائية عيون #تعاقد من مصر - #جده مطلوب أخصائية عيون نطلب أخصائي / أخصائية #عيون للعمل لدى مجمع طبي شهير وقديم بجده – بالمملكة العربية السعودية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: hazem mohamed
التليفون: 01116705465

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العنوان: - المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 2/12/2021
رقم الإعلان: 2113595
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: #أخصائية عيون - في الجيزة مصر

#أخصائية عيون

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

#عاجل مقابلات يوم #السبت_القادم 4 ديسمبر 2021 مطلوب #مطلوب اخصائيات مطلوب #أخصائية عيون #تعاقد من م.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

2/12/2021
صورة الاعلان: # #أخصائي انف-وأذن - في الجيزة مصر

# #أخصائي انف-وأذن

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

# #أخصائي- أنف -وأذن -عاجل مقابلات يوم #السبت_القادم 4 ديسمبر 2021 مطلوب #مطلوب اخصائين مطلوب #أخصائ.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

2/12/2021
صورة الاعلان: #أخصائية عيون - في الجيزة مصر

#أخصائية عيون

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

Just now #عاجل مقابلات يوم #السبت_القادم 4 ديسمبر 2021 مطلوب #مطلوب اخصائيات مطلوب #أخصائية عيون #.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

1/12/2021
صورة الاعلان: # #أخصائي انف-وأذن - في الجيزة مصر

# #أخصائي انف-وأذن

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

#عاجل مقابلات يوم #السبت_القادم 4 ديسمبر 2021 مطلوب #مطلوب اخصائيات مطلوب #أخصائية عيون #تعاقد من م.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

1/12/2021
صورة الاعلان: مطلوب اطباء للعمل بمستوصفات و مجمعات طبية بالسعودية - في الجيزة مصر

مطلوب اطباء للعمل بمستوصفات و مجمعات طبية بالسعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب للعمل اطباء و تمريض بالسعودية مقيمة و اخصائية جلدية (خبرة فى البوتكس و الفيلر و الليزر) اخصائى.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

21/11/2021
صورة الاعلان: مطلوب أخصائى وأخصائية سمعيات لمستشفى بالرياض - في الجيزة مصر

مطلوب أخصائى وأخصائية سمعيات لمستشفى بالرياض

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب أخصائى وأخصائية سمعيات للعمل بمستشفى بالرياض ف السعودية على أن يكون سبق له العمل بالسعودية وح.
العنوان:

الجيزة - مصر

30 ريال

18/11/2021
صورة الاعلان: للعمل بكبرى المستوصفات و المجمعات الطبية بالسعودية - في الجيزة مصر

للعمل بكبرى المستوصفات و المجمعات الطبية بالسعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب للعمل اطباء و تمريض بالسعودية مقيمة و اخصائية جلدية (خبرة فى البوتكس و الفيلر و الليزر) اخصائى.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/11/2021
صورة الاعلان: مطلوب صيادلة للعمل ب مكة السعودية - في الجيزة مصر

مطلوب صيادلة للعمل ب مكة السعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

للعمل ب مكة السعودية يشترط الخبرة و الاسلوب الراقى فى التعامل العمر لا يزيد عن 35 سنة على السادة الص.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

13/11/2021
صورة الاعلان: لمجمعات و مستوصفات طبية مطلوب اطبـاء و ممرضـات للسعودية - في الجيزة مصر

لمجمعات و مستوصفات طبية مطلوب اطبـاء و ممرضـات للسعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

للعمل بكبرى المستوصفات و المجمعات الطبية تصنيف اول بالسعودية مقيمة او اخصائية نسـا و توليد مقيمة او.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

9/11/2021
صورة الاعلان: مطلوب اطباء للعمل بالسعودية - في الجيزة مصر

مطلوب اطباء للعمل بالسعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

للعمل بكبرى المستشفيات و المستوصفات و المجمعات الطبية تصنيف اول بالسعودية اخصائية جلدية مقيمة جلدية.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/11/2021
صورة الاعلان: مطلوب اخصائية جلدية و ممرضات للعمل بالسعودية - في الجيزة مصر

مطلوب اخصائية جلدية و ممرضات للعمل بالسعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

للعمل بكبرى المستشفيات و المستوصفات و المجمعات الطبية و المراكز بالسعودية اخصائية جلدية و المقابلة ت.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/11/2021
صورة الاعلان: مطلوب اخصائية جلدية و ممرضات للعمل بالسعودية - في الجيزة مصر

مطلوب اخصائية جلدية و ممرضات للعمل بالسعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

للعمل بكبرى المستشفيات و المستوصفات و المجمعات الطبية و المراكز بالسعودية اخصائية جلدية و المقابلة ت.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/11/2021
صورة الاعلان: مطلـوب أخصائيين وأخصائيات طوارئ للطائف فى السعودية - في الجيزة مصر

مطلـوب أخصائيين وأخصائيات طوارئ للطائف فى السعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلـوب للعمل بكبرى المستشفيات بمدينة الطائف ف المملكة العربية السعودية أخصائيين وأخصائيات طوارئ م.
العنوان:

الجيزة - مصر

30 ريال

30/10/2021
صورة الاعلان: مطلوب طبيب بيطرى للعمل بالطائف - في الجيزة مصر

مطلوب طبيب بيطرى للعمل بالطائف

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب طبيب بيطرى للعمل بالطائف حديث التخرج أو خبرة سنه على الأكثر.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

25/10/2021
صورة الاعلان: مطلوب اخصائيين وأخصائيات تركيبات أسنان - في الجيزة مصر

مطلوب اخصائيين وأخصائيات تركيبات أسنان

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب للعمل بمدينة الزلفى بالرياض فـ السعودية اخصائيين وأخصائيات تركيبات أسنان خبرة لاتقل عن سنتين .
العنوان:

الجيزة - مصر

30 ريال

18/10/2021
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