(فرصة عمل)
|Just now #عاجل مقابلات يوم #السبت_القادم 4 ديسمبر 2021 مطلوب #مطلوب اخصائيات مطلوب #أخصائية عيون #تعاقد من مصر - #جده مطلوب أخصائية عيون نطلب أخصائي / أخصائية #عيون للعمل لدى مجمع طبي شهير وقديم بجده – بالمملكة العربية السعودية 🔹بالمواصفات التالية: 1⃣ خبرة لا تقل عن سنتين بعد الماجستير أو زمالة 2⃣ الحصول على ترخيص الهيئة 🔸 بالإمتيازات التالية: 1⃣ تعاقد فوري لمدة عامين 2⃣ سكن عائلي مؤثث - تذاكر طيران - تأمينات إجتماعية وطبية 3⃣ راتب شهري مجزي جدا + نسبة من دخل العيادة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|hazem mohamed
|التليفون:
|01116705465
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|العنوان:
|- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|1/12/2021
|رقم الإعلان:
|2113495
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30 ريال
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30 ريال
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30 ريال
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