أثاث مودرن أثاث كلاسيك أثاث مكتبي متنوع لدى معارض فرست

(للبيع)
|فرست فرنتشر لارقي واحدث موديلات الاثاث المكتبي 01003755888 اثاث شركات اثاث مكاتب ستائر مكتبيه تجهيزات كامله لفرش الشركات والمكاتب والفنادق والهيئات والمؤسسات كل ما هو حديث وراقي من فرست فرنتشر بمعارضنا في 98ش محيي الدين ابو العز امام بوابه 3 نادي الصيد 33372823 وتقدم الشركه مميزات عديده لعملائنا الشحن مجانا داخل القاهره والجيزه –التركيبات مجانا – وضمان عام علي جميع المنتجات
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|فرست فرنتشر
|التليفون:
|01003755888
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|العنوان:
|98ش محيي الدين ابو العز امام بوابه 3 نادي الصيد- الدقى
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|10 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056873
10 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
10 جنيه
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10 جنيه
10 جنيه