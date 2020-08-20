(للبيع)
|♦شركة اللوتس العالمية♦ •🖎 أراضي منطقة شمال الرحاب القاهرة الجديدة للبيع🖎• - للبيع أرض 500 م ناصية بحري عمودية خطوات من شارع يوسف السباعي أصيل مدفوع 💸/ 66 الف دولار ☇مطلوب / 850 الف اوفر وتفاوض☇ - للبيع أرض 430 م ناصية صريحة موقع متميز أصيل مدفوع 💸/ 66 الف دولار ☇مطلوب / 750 الف اوفر وتفاوض ☇ - للبيع أرض 460 م ناصية بحري تري حديقة وعلي الشارع الرئيسي مباشرتا موقع متميز أصيل مدفوع💸 / 55 الف دولار ☇مطلوب / مليون 100 اوفر وتفاوض☇ - للبيع أرض 450 م خطوات من شارع يوسف السباعي أصيل مدفوع💸 / 6
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|l]pj
|التليفون:
|01144450406
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|العنوان:
|شمال الرحاب القاهره الجديده- القاهره
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,100,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/8/2020
|رقم الإعلان:
|2065466
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