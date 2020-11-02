• شقه علي محور المحموديه استلام فوري تقسيط ع 30 شهر

(للبيع)

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صورة الاعلان: • شقه علي محور المحموديه استلام فوري تقسيط ع 30 شهر - في الإسكندرية مصر

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• شقه علي محور المحموديه استلام فوري تقسيط ع 30 شهر • مساحه 120م • ٣ غرف • ريسبشن قطعتين • حمام • مطبخ • مرخصه • كامله العدادات • 2 اسانسير • مدخل شيك - امن وحراسه • للمعاينه والاستفسار//01220234769
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: alex
التليفون: 01220234769

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العنوان: العوايد- العوايد
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 275,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 2/11/2020
رقم الإعلان: 2071042
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