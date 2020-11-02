(للبيع)
|• شقه علي محور المحموديه استلام فوري تقسيط ع 30 شهر • مساحه 120م • ٣ غرف • ريسبشن قطعتين • حمام • مطبخ • مرخصه • كامله العدادات • 2 اسانسير • مدخل شيك - امن وحراسه • للمعاينه والاستفسار//01220234769
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|alex
|التليفون:
|01220234769
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|العنوان:
|العوايد- العوايد
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|275,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071042
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