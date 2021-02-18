• تعلن شركة الأسمر نورالغرب عن إفتتاح أبواب التسجيل والإستفادة من فرص العمل

(طلب عمل)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

السعودية (الرياض) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
• تعلن شركة الأسمر نور الغرب عن إفتتاح أبواب التسجيل و الإستفادة من فرص العمل بدول الخليج العربي للمطاعم و الفنادق و شركات التموين في المجالات الآتية: #Chef_de_Cuisine / #SousChef / #Executive_Sous_Chef #Chef_Pattisserie/ #Assistant_Chef / #chef_boulangerie #Chef_de_Partie / #Demi_Chef_de_Partie / #Commis_Chef #manager_de_rastaurant / #capitain_du_salle #Reception / #Waitresses / #waiters #Female_supervisors / #supervisors ** الشروط الوظيفية : _ دبلوم أو شهادة بنفس التخصص _يفضل خبرة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الأسمر نور الغرب
التليفون: 0707020119

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: القنيطرة- الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 22/2/2021
رقم الإعلان: 2084788
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب خبيرات باريستا للعمل بكوفي عائلي بالمملكة العربية السعودية - في الرياض السعودية

مطلوب خبيرات باريستا للعمل بكوفي عائلي بالمملكة العربية السعودية

(فرصة عمل)

- في الرياض السعودية

#وظائف_شاغرة_بالسعودية مطلوب خبيرات باريستا للعمل بكوفي عائلي بالمملكة العربية السعودية بالمسمى التا.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

1 ريال

18/2/2021
صورة الاعلان: مطلوب موظفين لمطعم فخم شمال الرياض - في الرياض السعودية

مطلوب موظفين لمطعم فخم شمال الرياض

(فرصة عمل)

- في الرياض السعودية

مطعم فخم في شمال الرياض بحاجة الى: - مدير صالة - شيف \ مساعد شيف - استقبال مطعم - مقدم طعام - محضر.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

21/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب لكبرى مطاعم البرجر فى السعوديه ( الرياض ) : - في الرياض السعودية

مطلوب لكبرى مطاعم البرجر فى السعوديه ( الرياض ) :

(فرصة عمل)

- في الرياض السعودية

مطلوب لكبرى مطاعم البرجر فى السعوديه ( الرياض ) : *شيف برجر : خبرة سنتين كا شيف برجر . السن لا يزيد .
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

30/12/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager