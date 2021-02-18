تعلن شركة الأسمر نورالغرب عن إفتتاح أبواب التسجيل والإستفادة من فرص العمل

• تعلن شركة الأسمر نور الغرب عن إفتتاح أبواب التسجيل و الإستفادة من فرص العمل بدول الخليج العربي للمطاعم و الفنادق و شركات التموين في المجالات الآتية: #Chef_de_Cuisine / #SousChef / #Executive_Sous_Chef #Chef_Pattisserie/ #Assistant_Chef / #chef_boulangerie #Chef_de_Partie / #Demi_Chef_de_Partie / #Commis_Chef #manager_de_rastaurant / #capitain_du_salle #Reception / #Waitresses / #waiters #Female_supervisors / #supervisors ** الشروط الوظيفية : _ دبلوم أو شهادة بنفس التخصص _يفضل خبرة