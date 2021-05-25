•مطلوب للعمل #بالسعودية #فني ميكانيكي

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
•مطلوب للعمل #بالسعودية #فني ميكانيكي •خبره لا تقل عن 3 سنين •خبره في صيانه مضخات الاطفاء و المصاعد و تعبئه الطفايات •(توفر الشركة ( الاقامة + السكن +التامين الصحى + الانتقالات + تذاكرسفر ) •الرجاء سرعه ارسال السير الذاتيه على الايميل لاجراء المقابلة •• لارسال السير الذاتيه و التواصل •• الوظيفة متاحة للمصريين فقط •• E-mail :Zhret.elhegaz@yahoo.com •• mob@whatsapp : 01099009306 •• HR mohamed elmaraghy
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة زهرة الحجاز لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 400
التليفون: 01099009306

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العنوان: - جسر السويس
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 25/5/2021
رقم الإعلان: 2095005
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25/5/2021
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مطلوب فني تبريد وتكييف عمل بنظام السبلت والمركزي والتشلر

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فني حمامات سباحة وغليات براتب يبدأ من 3000ج

(فرصة عمل)

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فني حمامات سباحة وغليات براتب يبدأ من 3000 : 5000ج طبقا للخبرة والعمل المسبق – العمل لمدة 23 يوم واس.
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25/5/2021
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مطلوب خياط خبره

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23/5/2021
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مطلوب فني تبريد وتكييف

(فرصة عمل)

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فني سباك

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20/5/2021
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مطلوب 2 فني كلادجين وحروف مضيئة

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17/5/2021
صورة الاعلان: مطلوب فني جبس نافوره - في القاهرة مصر

مطلوب فني جبس نافوره

(فرصة عمل)

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2/5/2021
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17/4/2021
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3/4/2021
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مطلوب 2 فني مكينة انتاج مناديل

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صورة الاعلان: مطلوب 2 رسام معماري - في القاهرة مصر

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15/3/2021
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- مطلوب فني تبريد و تكييف عمل بنظام الاسبلت و المركزي و الانتشار - شباب من سن 20:40 سنة - العمل بفنا.
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13/3/2021
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مطلوب فني رخام صناعي

(فرصة عمل)

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مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 معلم رخام صناعي خبرة عن 3 سنوات في مجال الرخام الصناعي ولي.
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6/3/2021
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مطلوب مراقب معماري

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3/3/2021
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