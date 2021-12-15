“بتدورعلى مكتب ايجار سيارات” ليموزين مصر. أحدث ايجارسيارات ف مصرالجديدة

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: “بتدورعلى مكتب ايجار سيارات” ليموزين مصر. أحدث ايجارسيارات ف مصرالجديدة - في القاهرة مصر

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اجراحدث انواع سيارات-ليموزين مصر-01102106655 تقدم شركة ليموزين مصر اكبر اسطول لخدمات ايجار الليموزين في مصر وبافضل الاسعار وليس لها منافس . توصيل مطارات -تسفير عملاء حفلات الزفاف -رحلات سياحية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: بسمة نبيل
التليفون: 01102106655

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 43 ش المشير أحمد إسماعيل، شيراتون المطار، قسم النزهة، محافظة القاهرة‬- القاهرة -الجيزة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 15/12/2021
رقم الإعلان: 2115376
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تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: ايجار مرسيدس فيانو VIP - في القاهرة مصر

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14/12/2021
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14/12/2021
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14/12/2021
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العنوان:

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القسم: 

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14/12/2021
صورة الاعلان: تأجير جميع السيارات مع ليموزين مصر بأقل سعرللايجار الشهرى والسنوى والاسبوعى - في القاهرة مصر

تأجير جميع السيارات مع ليموزين مصر بأقل سعرللايجار الشهرى والسنوى والاسبوعى

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🔹تأجير جميع سيارات الاقتصاديه فى مصر مع شركه ليموزين مصر-01101737711 ايجار سيارت توسان -تأج.
العنوان:

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14/12/2021
صورة الاعلان: ايجار سيارات القوة والفاخرة من شركة بسيونى ترافيل - في القاهرة مصر

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ايجار سيارات للايجار الشهرى و الاسبوعى و السنوى|01100092199 كما نوفر ايجار سيارات لحفلات الزفاف باقل.
العنوان:

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القسم: 

اتصل

14/12/2021
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تأجير سيارة رينج روفرالشكل الجديد 2022

(للإيجار)

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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14/12/2021
صورة الاعلان: ايجار هيونداي H1 فان - في القاهرة مصر

ايجار هيونداي H1 فان

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

استأجر هيونداي van- H1 بالسائق من تورست - باص لحضور المؤتمرات و الندوات و المعارض الفنية و العلمية .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

500 جنيه

13/12/2021
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ايجار هاى اس

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- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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13/12/2021
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