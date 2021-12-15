“بتدورعلى مكتب ايجار سيارات” ليموزين مصر. أحدث ايجارسيارات ف مصرالجديدة

(للإيجار)
|اجراحدث انواع سيارات-ليموزين مصر-01102106655 تقدم شركة ليموزين مصر اكبر اسطول لخدمات ايجار الليموزين في مصر وبافضل الاسعار وليس لها منافس . توصيل مطارات -تسفير عملاء حفلات الزفاف -رحلات سياحية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|بسمة نبيل
|التليفون:
|01102106655
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|العنوان:
|43 ش المشير أحمد إسماعيل، شيراتون المطار، قسم النزهة، محافظة القاهرة- القاهرة -الجيزة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|15/12/2021
|رقم الإعلان:
|2115376
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