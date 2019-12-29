‏شقة190م للبيع بمدينة الشيخ زايد بتسهيلات بجوار مول مزار و بفرلي‏ هيلز

(للبيع)
|شقة 190م بالشيخ زايد بالحي 16 مكونة من 3 غرف و ليفنج و 3 حمام واجهة و ناصية بتسهيلات بارقي احياء المدينة بجوار سبنس و مول مزار نص تشطيب قريبة جدا من بفرلي هيلز و ميدان جهينة و مول العرب مرفق واجهة العمارة و تقسيم الشقة و موقعها علي الخريطة يوخد خصم للكاش
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اسامة الشيمي
|التليفون:
|01004746783
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|العنوان:
|- الشيخ زايد
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,330,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|29/12/2019
|رقم الإعلان:
|2047022
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