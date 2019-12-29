‏شقة190م للبيع بمدينة الشيخ زايد بتسهيلات بجوار مول مزار و بفرلي‏ هيلز

شقة 190م بالشيخ زايد بالحي 16 مكونة من 3 غرف و ليفنج و 3 حمام واجهة و ناصية بتسهيلات بارقي احياء المدينة بجوار سبنس و مول مزار نص تشطيب قريبة جدا من بفرلي هيلز و ميدان جهينة و مول العرب مرفق واجهة العمارة و تقسيم الشقة و موقعها علي الخريطة يوخد خصم للكاش