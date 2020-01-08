‎‎‎‎تملك وحدتك كاملة التشطيب بالتكييفات والمطبخ فى مدينة الشيخ زايد

(للبيع)
|تملك فى احدث مشروعات رجل الأعمال نجيب ساويرس ابراج زيد في قلب مدينة الشيخ زايد بإطلاله على الحديقة المركزية 65 فدان وهي اول ابراج سكنية في الشيخ زايد ويتم تسليمها تشطيب سوبر لوكس بالتكييفات والمطبخ وتنقسم هذه الأبراج إلى : أبراج تتكون من 10 طوابق وأبراج تتكون من 20 طابقا مساحات الشقق تبدأ من : 100متر شاملة التشطيب والتكييفات والمطبخ والجراج والنادى بأقساط على 6 سنين بدون اى فوايد للاستعلام عن تفاصيل اكتر اتصل فورا على : 01005886696 او ابعت على الواتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|eman
|التليفون:
|01005886696
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|العنوان:
|الشيخ زايد- 6 اكتوبر
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,200,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048388
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