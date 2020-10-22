(للبيع)
|يونيفورم uniforms _شركة السلام لليونيفورم للعقود السنوية وطلبات الجمله التواصل على / 01118689995 – 01223182572 للمبيعات القطاعى التواصل على / 01102226499-33455911 الادارة والمعرض / 30 شارع عدنان المدنى – احمد عرابي – المهندسين يونيفورم بمصر- يونيفورم مطعم – يونيفورم مصانع – مصانع يونيفورم – يونيفورم مطابخ – صور يونيفورم – ملابس يونيفورم – مصنع ملابس يونيفورم – صور ينيفورم مطاعم – أزياء يونيفورم – انواع القماش فى مصر – يونيفورم شركات الأمن – صور يونيفورم مطبخ – يونيفورم مطاعم
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|nana
|التليفون:
|01118689995
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|العنوان:
|30ش عدنان المدنى احمد عرابى المهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,111 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/11/2020
|رقم الإعلان:
|2073598
1,111 جنيه
1,111 جنيه
1,111 جنيه
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