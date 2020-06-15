يونيفورم housekeeping

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
يونيفورم housekeeping فأنت بحاجة لأن يظهر طاقم تنظيف الغرف بشكل جيد ولكن في نفس الوقت قادرين على القيام بمهام عملهم بسهولة وراحة يونيفورم عمال الفنادق والهاوس كيبنج والاشراف الداخلى المقدمة من شركة السلام لا تتميز فقط بأنها ملابس عملية، ولكنها ايضا تتميز بالأناقة سواء للرجل او المرأة شركة السلام لليونيفورم تليفون / 01118689995 – 01223182572 -33455911 الادارة والمعرض / 30 شارع عدنان المدنى – احمد عرابي – المهندسين
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01223182572

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 30 شارع عدنان مدنى – احمد عرابي – المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 15/6/2020
رقم الإعلان: 2060865
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صورة الاعلان: شركة لتصنيع وتوريد اليونيفورم ( شركة Tnلليونيفورم ) - في الجيزة مصر

شركة لتصنيع وتوريد اليونيفورم ( شركة Tnلليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة لتصنيع وتوريد اليونيفورم ( شركة Tnلليونيفورم ) فى شركة Tn لليونيفورم هنساعدك تختار اليونيفور.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/6/2020
صورة الاعلان: زي حضانه - ازياء مدارس للاطفال - في الجيزة مصر

زي حضانه - ازياء مدارس للاطفال

(للبيع)

- في الجيزة مصر

زي حضانه - ازياء مدارس للاطفال 01200561116 يونيفورم حضانات يونيفورم رياض اطفال محل بيع يونيفورم حض.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/6/2020
صورة الاعلان: الزى المدرسي - دريلات مدارس - في الجيزة مصر

الزى المدرسي - دريلات مدارس

(للبيع)

- في الجيزة مصر

الزى المدرسي - دريلات مدارس 01003358542 احدث موديلات ملابس المدارس الثانوى سعر يونيفورم مدارس شرك.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

13/6/2020
صورة الاعلان: لبس تمريض - اشكال جواكيت شيف (شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

لبس تمريض - اشكال جواكيت شيف (شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

لبس تمريض - اشكال جواكيت شيف (شركة Tn لليونيفورم 01119959296) نصنع كل ما يتعلق باليونيفورم والزى .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

13/6/2020
صورة الاعلان: شركة توريد ملابس فنادق (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

شركة توريد ملابس فنادق (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة توريد ملابس فنادق (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) شركة السلام لليونيفورم تليفون / 0111.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

13/6/2020
صورة الاعلان: مصنع يونيفورم مدارس - في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم مدارس

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم مدارس 01022216888 – 01119959296 افضل خامات اليونيفورم والزى الموحد بسعر المصنع وعقود.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

13/6/2020
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صورة الاعلان: اسعار يونيفورم فنادق - يونيفورم فنادق ومنتجعات - في الجيزة مصر

اسعار يونيفورم فنادق - يونيفورم فنادق ومنتجعات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اسعار يونيفورم فنادق - يونيفورم فنادق ومنتجعات 01200561116 مصنع توريد يونيفورم فنادق أفضل شركة يون.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

13/6/2020
صورة الاعلان: عبايات تخرج (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

عبايات تخرج (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

عبايات تخرج (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) شركة السلام تعلن عن وصول تشكيلات كبيره وواسعه لا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

13/6/2020
صورة الاعلان: يونيفورم مطاعم - قميص و تى شيرت ويتر - في الجيزة مصر

يونيفورم مطاعم - قميص و تى شيرت ويتر

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم مطاعم - قميص و تى شيرت ويتر 01223182572 تقدم شركة السلام احدث موديلات يونيفورم الطهاة و ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

13/6/2020
صورة الاعلان: بالطو اطباء - لبس تمريض - في الجيزة مصر

بالطو اطباء - لبس تمريض

(للبيع)

- في الجيزة مصر

بالطو اطباء - لبس تمريض 01119959296 - 01022216888 ريح بالك واكسب وقتك واستلم اليونيفورم زي مابتحل.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

10/6/2020
صورة الاعلان: يونيفورم مدارس - مصنع زى مدرسي ( شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم مدارس - مصنع زى مدرسي ( شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم مدارس - مصنع زى مدرسي ( شركة Tn لليونيفورم ) فى شركة Tn لليونيفورم هنساعدك تختار اليونيف.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

6/6/2020
صورة الاعلان: موديلات يونيفورم - في الجيزة مصر

موديلات يونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

صور موديلات يونيفورم 01003358542 متخصصون فى تنفيذ وتوريد جميع انواع اليونيفورم والملابس الجاهزة بم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

6/6/2020
صورة الاعلان: Medical Uniform - في الجيزة مصر

Medical Uniform

(للبيع)

- في الجيزة مصر

Medical Uniform شركة توريد مستلزمات طبية (ديسبوسبل) متخصصون في تصميم و تنفيذ جميع ملابس ومستلزمات .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

6/6/2020
صورة الاعلان: الزى الموحد للامن - في الجيزة مصر

الزى الموحد للامن

(للبيع)

- في الجيزة مصر

الزى الموحد للامن 01223182572 اذا كنت من اصحاب شركات الامن او الفنادق او المصانع او شركات الحراسا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

6/6/2020
صورة الاعلان: يونيفورم housekeeping - في الجيزة مصر

يونيفورم housekeeping

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم housekeeping يونيفورم عمال نظافه يونيفورم خدم راقى ملابس يونيفورم للخدم شركة 3A لليونيف.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

6/6/2020
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