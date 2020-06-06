يونيفورم housekeeping

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تفاصيل الإعلان
يونيفورم housekeeping يونيفورم عمال نظافه يونيفورم خدم راقى ملابس يونيفورم للخدم شركة 3A لليونيفورم تليفون : 01003358542–01200561116 عنوان : 14 شارع القاهرة – وراق العرب ( من كورنيش النيل – بجوار مكتب التأمينات الاجتماعيه )
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01200561116

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العنوان: 14 شارع القاهرة – وراق العرب ( من كورنيش النيل – بجوار مكتب التأمينات الاجتماعيه )- الوراق
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 6/6/2020
رقم الإعلان: 2060312
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: يونيفورم مدارس - مصنع زى مدرسي ( شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم مدارس - مصنع زى مدرسي ( شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم مدارس - مصنع زى مدرسي ( شركة Tn لليونيفورم ) فى شركة Tn لليونيفورم هنساعدك تختار اليونيف.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

6/6/2020
صورة الاعلان: موديلات يونيفورم - في الجيزة مصر

موديلات يونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

صور موديلات يونيفورم 01003358542 متخصصون فى تنفيذ وتوريد جميع انواع اليونيفورم والملابس الجاهزة بم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

6/6/2020
صورة الاعلان: Medical Uniform - في الجيزة مصر

Medical Uniform

(للبيع)

- في الجيزة مصر

Medical Uniform شركة توريد مستلزمات طبية (ديسبوسبل) متخصصون في تصميم و تنفيذ جميع ملابس ومستلزمات .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

6/6/2020
صورة الاعلان: الزى الموحد للامن - في الجيزة مصر

الزى الموحد للامن

(للبيع)

- في الجيزة مصر

الزى الموحد للامن 01223182572 اذا كنت من اصحاب شركات الامن او الفنادق او المصانع او شركات الحراسا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

6/6/2020
صورة الاعلان: شركة تصنيع يونيفورم حضانات - في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم حضانات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم حضانات 01223182572 نحن شركة السلام نتفهم طبيعة يونيفورم الحضانات و اختلافه عن .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

6/6/2020
صورة الاعلان: زى موحد - شركة يونيفورم - في الجيزة مصر

زى موحد - شركة يونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

زى موحد - شركة يونيفورم 01022216888 افضل خامات اليونيفورم والزى الموحد بسعر المصنع وعقود سنوية .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/6/2020
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صورة الاعلان: يونيفورم مستشفى - ملابس طبية بالجملة - في الجيزة مصر

يونيفورم مستشفى - ملابس طبية بالجملة

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم مستشفى - ملابس طبية بالجملة 01200561116 يونيفورم طبي يونيفورم ممرضة اسعار يونيفورم مستشفي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/6/2020
صورة الاعلان: مرايل مدرسة - مصنع يونيفورم مدارس - في الجيزة مصر

مرايل مدرسة - مصنع يونيفورم مدارس

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مرايل مدرسة - مصنع يونيفورم مدارس 01118689995 موديلات ملابس مدرسة ابتدائي لبس مدارس شركات تصنيع ي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/6/2020
صورة الاعلان: اماكن تصنيع يونيفورم مصانع ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم مصانع ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم مصانع ( شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) افضل يونيفورم مهندسين شركة يونيف.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/6/2020
صورة الاعلان: شركات زى الامن والحراسه شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

شركات زى الامن والحراسه شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات زى الامن والحراسه ( 01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع جميع موديلات بونيفورم .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/6/2020
صورة الاعلان: مصنع بولو شيرت (شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

مصنع بولو شيرت (شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع بولو شيرت (شركة Tn لليونيفورم 01119959296) نصنع كل ما يتعلق باليونيفورم والزى الموحد بجميع ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/6/2020
صورة الاعلان: يونيفورم مستشفى - لاب كوت ( شركة Tnلليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم مستشفى - لاب كوت ( شركة Tnلليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم مستشفى - لاب كوت ( شركة Tnلليونيفورم ) فى شركة Tn لليونيفورم هنساعدك تختار اليونيفورم ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

1/6/2020
صورة الاعلان: ملابس يونيفورم للخدم - في الجيزة مصر

ملابس يونيفورم للخدم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس يونيفورم للخدم 01118689995 فأنت بحاجة لأن يظهر طاقم تنظيف الغرف بشكل جيد ولكن في نفس الوقت ق.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

1/6/2020
صورة الاعلان: شركة تصنيع يونيفورم مطاعم - في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم مطاعم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم مطاعم 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيهات بأفضل الخاما.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

1/6/2020
صورة الاعلان: اوشحة تخرج - عبايات تخرج - في الجيزة مصر

اوشحة تخرج - عبايات تخرج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اوشحة تخرج - عبايات تخرج 01003358542 - 01200561116 متخصصون في تصنيع (ارواب_اوشحة _قبعات التخرج) ل.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

1/6/2020
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