يونيفورم مطبخ - يونيفورم مطاعم وفنادق (شركة Tn لليونيفورم )

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تفاصيل الإعلان
يونيفورم مطبخ - يونيفورم مطاعم وفنادق (شركة Tn لليونيفورم ) نصنع كل ما يتعلق باليونيفورم والزى الموحد بجميع الخامات والموديلات مع كتابه الشعار التصنيع كميات بسعر المصنع . نحن اصل اليونيفورم شركة Tn لليونيفورم 01022216888 – 01119959296
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01119959296

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العنوان: الجيزة- الجيزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 22/4/2020
رقم الإعلان: 2058375
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شركة المستلزمات المتكاملة للفنادق ( السلام للتوريدات الفندقية - في الجيزة مصر

شركة المستلزمات المتكاملة للفنادق ( السلام للتوريدات الفندقية

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة المستلزمات المتكاملة للفنادق ( السلام للتوريدات الفندقية 01102226499 ) شركة السلام للتوريدات.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

18/4/2020
صورة الاعلان: Uniform Housekeeping - في الجيزة مصر

Uniform Housekeeping

(للبيع)

- في الجيزة مصر

Uniform Housekeeping فأنت بحاجة لأن يظهر طاقم تنظيف الغرف بشكل جيد ولكن في نفس الوقت قادرين على ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/4/2020
صورة الاعلان: مصانع الملابس فى مصر - في الجيزة مصر

مصانع الملابس فى مصر

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصانع الملابس فى مصر 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيهات بأفضل الخامات واق.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

18/4/2020
صورة الاعلان: ارواب تخرج جاهزة وتفصيل - في الجيزة مصر

ارواب تخرج جاهزة وتفصيل

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ارواب تخرج جاهزة وتفصيل 01003358542 - 01200561116 متخصصون في تصنيع (ارواب_اوشحة _قبعات التخرج) للج.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/4/2020
صورة الاعلان: اكبر شركة يونيفورم بمصر ( بأقل الاسعار ) - في الجيزة مصر

اكبر شركة يونيفورم بمصر ( بأقل الاسعار )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اكبر شركة يونيفورم بمصر ( بأقل الاسعار 01223182572 ) ملابس يونيفورم يونيفورم شركات محل بيع ملابس ع.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

18/4/2020
صورة الاعلان: شركة تصنيع يونيفورم مصنع - في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم مصنع

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم مصنع 01119959296 افضل خامات اليونيفورم والزى الموحد بسعر المصنع وعقود سنوية ش.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

18/4/2020
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صورة الاعلان: يونيفورم عاملات نظافه - في الجيزة مصر

يونيفورم عاملات نظافه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم عاملات نظافه 01119959296 - 01022216888 ريح بالك واكسب وقتك واستلم اليونيفورم زي مابتحلم .
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

18/4/2020
صورة الاعلان: الزى الموحد ويونيفورم شركات الامن - في الجيزة مصر

الزى الموحد ويونيفورم شركات الامن

(للبيع)

- في الجيزة مصر

الزى الموحد ويونيفورم شركات الامن 01223182572 متجر يونيفورم شركات الامن محل بيع يونيفورم امن يون.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

15/4/2020
صورة الاعلان: ازياء مدارس للاطفال (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

ازياء مدارس للاطفال (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ازياء مدارس للاطفال (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) نحن شركة السلام نتفهم طبيعة يونيفورم الحض.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

15/4/2020
صورة الاعلان: graduation gown and cap - في الجيزة مصر

graduation gown and cap

(للبيع)

- في الجيزة مصر

graduation gown and cap Full Graduation Set (Scarf, Robe, Cap) Graduation Robes - Graduation Robes.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/4/2020
صورة الاعلان: مصنع جاكيت شيف ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

مصنع جاكيت شيف ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع جاكيت شيف ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) تقدم شركة السلام احدث موديلات يونيفورم الطها.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

15/4/2020
صورة الاعلان: يونيفورم فنادق - يونيفورم فندق - في الجيزة مصر

يونيفورم فنادق - يونيفورم فندق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم فنادق - يونيفورم فندق 01223182572 يونيفورم موظفين الفندق هو واجهة فندقك لذلك انت بحاجة الى.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

15/4/2020
صورة الاعلان: بلوفر- صناعه يونيفورم ( شركة Tnلليونيفورم ) - في الجيزة مصر

بلوفر- صناعه يونيفورم ( شركة Tnلليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

بلوفر- صناعه يونيفورم ( شركة Tnلليونيفورم ) فى شركة Tn لليونيفورم هنساعدك تختار اليونيفورم المناسب.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

15/4/2020
صورة الاعلان: شركة يونيفورم فى مصر شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

شركة يونيفورم فى مصر شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة يونيفورم فى مصر (01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تنفيذ وتوريد جميع انواع اليونيف.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

13/4/2020
صورة الاعلان: يونيفورم عيادات ( شركة السلام للملابس الطبية ) - في الجيزة مصر

يونيفورم عيادات ( شركة السلام للملابس الطبية )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم عيادات ( شركة السلام للملابس الطبية 01102226499 ) ملابس المستشفى و زي خاص بهيئة التمريض ت.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

13/4/2020
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