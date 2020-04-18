(للبيع)
|يونيفورم مطبخ - يونيفورم مطاعم وفنادق (شركة Tn لليونيفورم ) نصنع كل ما يتعلق باليونيفورم والزى الموحد بجميع الخامات والموديلات مع كتابه الشعار التصنيع كميات بسعر المصنع . نحن اصل اليونيفورم شركة Tn لليونيفورم 01022216888 – 01119959296
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fareda
|التليفون:
|01119959296
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|العنوان:
|الجيزة- الجيزة
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|22/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058375
1 جنيه
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1 جنيه
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1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
اتصل
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
اتصل
اتصل