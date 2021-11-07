يونيفورم مطاعم - قميص و تى شيرت ويتر

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تفاصيل الإعلان
يونيفورم مطاعم - قميص و تى شيرت ويتر تقدم شركة السلام احدث موديلات يونيفورم الطهاة و الشيفات ومساعدين الشيفات والويتر بالمطاعم لتكون على درجة عالية من الجودة لو كان لديك التصميم الخاص بمطعمك و ترغب فى تنفيذه على ارض الواقع لا تقلق فنحن سنقوم بتنفيذ تصميمك وافكارك على النحو الامثل. يونيفورم شيفات – يونيفورم ويتر – يونيفورم مساعد شيف – يونيفورم طباخ – يونيفورم جرسون شركة السلام لليونيفورم للعقود السنوية وطلبات الجمله التواصل على / 01118689995 – 01223182572
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01223182572

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 12 شارع امام ابراهيم (ناصيه بن شاهين ) - الدقى – الجيزة- الدقى
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 7/11/2021
رقم الإعلان: 2110371
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صورة الاعلان: يونيفورم حضانات -اماكن تصنيع يونيفورم حضانات - في الجيزة مصر

يونيفورم حضانات -اماكن تصنيع يونيفورم حضانات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم حضانات -اماكن تصنيع يونيفورم حضانات 01022216888 تصنيع جميع موديلات يونيفورم الحضانه باعلى .
العنوان:

الجيزة - مصر

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7/11/2021
صورة الاعلان: يونيفورم ومستلزمات المستشفيات لليونيفورم Tn شركة - في الجيزة مصر

يونيفورم ومستلزمات المستشفيات لليونيفورم Tn شركة

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم ومستلزمات المستشفيات لليونيفورم Tn شركة اسعار اليونيفورم الطبي ويونيفورم المستشفيات متخص.
العنوان:

الجيزة - مصر

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7/11/2021
صورة الاعلان: تصنيع يونيفورم شركات الامن والنظافه - لليونيفورم Tn شركة - في الجيزة مصر

تصنيع يونيفورم شركات الامن والنظافه - لليونيفورم Tn شركة

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تصنيع يونيفورم شركات الامن والنظافه - لليونيفورم Tn شركة متخصصون فى تصميم وانتاج كميات يونيفورم و ز.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/11/2021
صورة الاعلان: افضل شركة يونيفورم - صناعة ملابس جاهزة ويونيفورم - في الجيزة مصر

افضل شركة يونيفورم - صناعة ملابس جاهزة ويونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

افضل شركة يونيفورم - صناعة ملابس جاهزة ويونيفورم 01022216888 ازاى تختار انسب يونيفورم لشركتك ؟ مع.
العنوان:

الجيزة - مصر

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7/11/2021
صورة الاعلان: زى موحد مدارس - تي شيرت و بنطلون للمدارس - في الجيزة مصر

زى موحد مدارس - تي شيرت و بنطلون للمدارس

(للبيع)

- في الجيزة مصر

زى موحد مدارس - تي شيرت و بنطلون للمدارس 01022216888 نقدم مجموعة متنوعة من يونيفورم مدارس لغات و.
العنوان:

الجيزة - مصر

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7/11/2021
صورة الاعلان: ملابس التخرج - احدث موديلات ارواب التخرج للجامعات - في الجيزة مصر

ملابس التخرج - احدث موديلات ارواب التخرج للجامعات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

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العنوان:

الجيزة - مصر

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7/11/2021
صورة الاعلان: شركة تصنيع يونيفورم مدارس - ملابس مدرسه - في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم مدارس - ملابس مدرسه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم مدارس - ملابس مدرسه 01022216888 نقدم مجموعة متنوعة من يونيفورم مدارس لغات و .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/11/2021
صورة الاعلان: افضل شركة يونيفورم مصانع فى مصر - افرول فنى لليونيفورم Tn شركة - في الجيزة مصر

افضل شركة يونيفورم مصانع فى مصر - افرول فنى لليونيفورم Tn شركة

(للبيع)

- في الجيزة مصر

افضل شركة يونيفورم مصانع فى مصر - افرول فنى لليونيفورم Tn شركة يونيفورم المصانع وشركات البترول يون.
العنوان:

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4/11/2021
صورة الاعلان: اماكن تصنيع يونيفورم هاوس كيبنج - يونيفورم خدم - في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم هاوس كيبنج - يونيفورم خدم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم هاوس كيبنج - يونيفورم خدم 01022216888 متحصصين فى تصنيع يونيفورم الهاوسكيبنج وي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/11/2021
صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم مطاعم - ملابس شيفات - في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم مطاعم - ملابس شيفات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم مطاعم - ملابس شيفات 01119959296 احدث موديلات يونيفورم الشيف والويتر نصنع جمي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/11/2021
صورة الاعلان: يونيفورم مدارس- تي شيرت و بنطلون للمدارس - في الجيزة مصر

يونيفورم مدارس- تي شيرت و بنطلون للمدارس

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم مدارس- تي شيرت و بنطلون للمدارس 01022216888 نقدم مجموعة متنوعة من يونيفورم مدارس لغات و يو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/11/2021
صورة الاعلان: شركات توريد يونيفورم فنادق - في الجيزة مصر

شركات توريد يونيفورم فنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات توريد يونيفورم فنادق 01119959296 نصنع جميع موديلات يونيفورم الفنادق باسعار المصنع التصنيع ك.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/11/2021
صورة الاعلان: يونيفورم هاوس كيبنج - في الجيزة مصر

يونيفورم هاوس كيبنج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم هاوس كيبنج 01022216888 متحصصين فى تصنيع يونيفورم الهاوسكيبنج ويونيفورم عمال النظافه ويوني.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/11/2021
صورة الاعلان: شركة يونيفورم فى مصر - شركة Tn لليونيفورم - في الجيزة مصر

شركة يونيفورم فى مصر - شركة Tn لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة يونيفورم فى مصر - شركة Tn لليونيفورم متخصصون فى تصميم وانتاج كميات يونيفورم و زى موحد لمجا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

28/10/2021
صورة الاعلان: شركات ملابس طبية - بالطو طبيب - في الجيزة مصر

شركات ملابس طبية - بالطو طبيب

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات ملابس طبية - بالطو طبيب 01003358542 نصنع جميع موديلات اليونيفورم الطبي للمستشفيات والمراكز ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/10/2021
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