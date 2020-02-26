يونيفورم مدارس - محل بيع يونيفورم مدارس

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (الجيزة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
يونيفورم مدارس - محل بيع يونيفورم مدارس يونيفورم المدارس هو الهوية الاولى للمدرسة و يعتبر العامل الرئيسي الذي يفرق بين مستوى مدرسة واخرى، لذلك نقدم في شركة السلام مجموعة متنوعة من يونيفورم مدارس لغات و يونيفورم مدارس خاصة وغيرها لتناسب كافة انواع المدارس. لو كان لديك تصميمك الخاص الذى ترغب فى تنفيذه على ارض الواقع لا تقلق فنحن سنقوم بتنفيذ تصميمك وافكارك على النحو الامثل. شركة السلام لليونيفورم تليفون / 01118689995 – 01223182572 -33455911
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01223182572

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 30 شارع عدنان مدنى – احمد عرابي – المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 5/3/2020
رقم الإعلان: 2055094
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مصنع قميص رجالى بمصر - في الجيزة مصر

مصنع قميص رجالى بمصر

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع قميص رجالى بمصر 01003358542–01200561116 زي موحد محل بيع ملابس عمل ملابس زى موحد يونيفورم تليفو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

26/2/2020
صورة الاعلان: ملابس موحده مطاعم (شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

ملابس موحده مطاعم (شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس موحده مطاعم (شركة Tn لليونيفورم 01119959296 ) مصنع يونيفورم جمله متخصص فى جميع انواع اليونيف.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

26/2/2020
صورة الاعلان: يونيفورم مستشفى - في الجيزة مصر

يونيفورم مستشفى

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم مستشفى 01003358542–01200561116 شركات ملابس طبية يونيفورم ممرضة تليفون : 01003358542–0120.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

26/2/2020
صورة الاعلان: متجر زى الامن - مصنع ملابس ( شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

متجر زى الامن - مصنع ملابس ( شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

متجر زى الامن - مصنع ملابس ( شركة Tn لليونيفورم ) فى شركة Tn لليونيفورم هنساعدك تختار اليونيفورم .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

26/2/2020
صورة الاعلان: Security Uniforms - في الجيزة مصر

Security Uniforms

(للبيع)

- في الجيزة مصر

Security Uniforms اذا كنت من اصحاب شركات الامن او الفنادق او المصانع او شركات الحراسات الخاصة اي .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

26/2/2020
صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم مستشفيات ( السلام للملابس الطبية ) - في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم مستشفيات ( السلام للملابس الطبية )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم مستشفيات ( السلام للملابس الطبية 01102226499 ) شركة توريد مستلزمات طبية (ديس.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

24/2/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: ملابس خريجين - في الجيزة مصر

ملابس خريجين

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس خريجين 01003358542–01200561116 موديلات ارواب تخرج اطفال graduation gown تليفون : 01003358542.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

24/2/2020
صورة الاعلان: زى الشيف - في الجيزة مصر

زى الشيف

(للبيع)

- في الجيزة مصر

زى الشيف 01003358542–01200561116 restaurant uniform اماكن تصنيع يونيفورم مطاعم الزى الموحد للمطاعم .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

24/2/2020
صورة الاعلان: الزى الموحد للامن - في الجيزة مصر

الزى الموحد للامن

(للبيع)

- في الجيزة مصر

الزى الموحد للامن 01003358542 متخصصون فى تصنيع جميع موديلات بونيفورم السيكيورتى والملابس الخاصه لش.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

24/2/2020
صورة الاعلان: تيشيرت بولو شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

تيشيرت بولو شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تيشيرت بولو (01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تنفيذ وتوريد جميع انواع اليونيفورم والمل.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

24/2/2020
صورة الاعلان: بنطلون رجالى جبردين كلاسيك (شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

بنطلون رجالى جبردين كلاسيك (شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

بنطلون رجالى جبردين كلاسيك (شركة Tn لليونيفورم 01119959296 ) مصنع يونيفورم جمله متخصص فى جميع انوا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

22/2/2020
صورة الاعلان: زى موحد حريمي - في الجيزة مصر

زى موحد حريمي

(للبيع)

- في الجيزة مصر

زى موحد حريمي 01022216888 – 01119959296 يونيفورم عاملات مصنع توريد يونيفورم وملابس مهنيه بلوفر شركة.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

22/2/2020
صورة الاعلان: يونيفورم مستشفى - زى موحد ( شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم مستشفى - زى موحد ( شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم مستشفى - زى موحد ( شركة Tn لليونيفورم ) فى شركة Tn لليونيفورم هنساعدك تختار اليونيفورم .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

19/2/2020
صورة الاعلان: مورد ملابس يونيفورم - في الجيزة مصر

مورد ملابس يونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مورد ملابس يونيفورم 01022216888–01119959296 زى مصانع جمله تشيرتات بولو بسعر المصنع لاب كوت شركة Tn .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

19/2/2020
صورة الاعلان: Security Uniformsزى حراس الامن - في الجيزة مصر

Security Uniformsزى حراس الامن

(للبيع)

- في الجيزة مصر

Security Uniformsزى حراس الامن 01003358542 شركة تصنيع يونيفورم امن الزى الموحد ويونيفورم شركات الامن.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

19/2/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager