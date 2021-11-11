(للبيع)
|يونيفورم مدارس - الزى المدرسي- شركة فورسيزون لليونيفورم يونيفورم مدارس بخامات عالية الجودة تناسب الاولاد فى المدارس الابتدائى والثانوى زي مدرسي ولادي و بناتي زي رياضي مدرسي ولادي مريول مدارس - تنورة و قميص مدرسي بناتي شركة فورسيزون لليونيفورم للتواصل : 01119959188 – 01027150744 المعرض : 310 شارع السودان مع تقاطع شارع احمد عرابي – المهندسين ( مدخل رقم 1 – ب )
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|youstina
|التليفون:
|01027150744
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|العنوان:
|- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|11/11/2021
|رقم الإعلان:
|2110958
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