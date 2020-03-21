يونيفورم كافيهات - شركة تصنيع يونيفورم مطاعم

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
يونيفورم كافيهات - شركة تصنيع يونيفورم مطاعم تقدم شركة السلام احدث موديلات يونيفورم الطهاة و الشيفات ومساعدين الشيفات والويتر بالمطاعم لتكون على درجة عالية من الجودة لو كان لديك التصميم الخاص بمطعمك و ترغب فى تنفيذه على ارض الواقع لا تقلق فنحن سنقوم بتنفيذ تصميمك وافكارك على النحو الامثل. يونيفورم شيفات – يونيفورم ويتر – يونيفورم مساعد شيف – يونيفورم طباخ – يونيفورم جرسون شركة السلام لليونيفورم تليفون / 01118689995 – 01223182572 -0233455911
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01223182572

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 30 شارع عدنان مدنى – احمد عرابي – المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 21/3/2020
رقم الإعلان: 2056617
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صورة الاعلان: اماكن تصنيع يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) شركات توريد يونيفورم فنادق شركات.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

21/3/2020
صورة الاعلان: متجر زى موحد - في الجيزة مصر

متجر زى موحد

(للبيع)

- في الجيزة مصر

متجر زى موحد 01119959296 - 01022216888 ريح بالك واكسب وقتك واستلم اليونيفورم زي مابتحلم بيه اسعار .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

21/3/2020
صورة الاعلان: فستان هاوس كيبنج (شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

فستان هاوس كيبنج (شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

فستان هاوس كيبنج (شركة Tn لليونيفورم 01119959296 ) مصنع يونيفورم جمله متخصص فى جميع انواع اليونيفور.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

21/3/2020
صورة الاعلان: مصنع يونيفورم امن ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم امن ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم امن ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) اذا كنت من اصحاب شركات الامن او الفنادق ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

21/3/2020
صورة الاعلان: متجر ملابس مطاعم - مصنع جواكيت ( شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

متجر ملابس مطاعم - مصنع جواكيت ( شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

متجر ملابس مطاعم - مصنع جواكيت ( شركة Tn لليونيفورم ) فى شركة Tn لليونيفورم هنساعدك تختار اليونيفو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/3/2020
صورة الاعلان: اماكن تصنيع يونيفورم مدارس (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم مدارس (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم مدارس (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) يونيفورم المدارس هو الهوية الاول.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/3/2020
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صورة الاعلان: يونيفورم شركات - مصنع تيشيرت بولو ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم شركات - مصنع تيشيرت بولو ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم شركات - مصنع تيشيرت بولو ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) مع كل موسم جديد يأتي الج.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

16/3/2020
صورة الاعلان: سعر يونيفورم مدارس (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

سعر يونيفورم مدارس (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سعر يونيفورم مدارس (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) يونيفورم المدارس هو الهوية الاولى للمدرس.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

16/3/2020
صورة الاعلان: متخصصون زى موحد - في الجيزة مصر

متخصصون زى موحد

(للبيع)

- في الجيزة مصر

متخصصون زى موحد 01022216888 – 01119959296 افضل خامات اليونيفورم والزى الموحد بسعر المصنع وعقود س.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

16/3/2020
صورة الاعلان: شركة يونيفورم فى مصر - تيشيرت بولو - في الجيزة مصر

شركة يونيفورم فى مصر - تيشيرت بولو

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة يونيفورم فى مصر - تيشيرت بولو 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيهات بأفض.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

16/3/2020
صورة الاعلان: اماكن تصنيع يونيفورم فنادق - في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم فنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم فنادق 01223182572 يونيفورم موظفين الفندق هو واجهة فندقك لذلك انت بحاجة الى ان.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/3/2020
صورة الاعلان: تشيرتات بولو بسعر المصنع - في الجيزة مصر

تشيرتات بولو بسعر المصنع

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تشيرتات بولو بسعر المصنع 01119959296 - 01022216888 ريح بالك واكسب وقتك واستلم اليونيفورم زي مابتح.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/3/2020
صورة الاعلان: عبايات تخرج – روب تخرج (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

عبايات تخرج – روب تخرج (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

عبايات تخرج – روب تخرج (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) شركة السلام تعلن عن وصول تشكيلات كبير.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

9/3/2020
صورة الاعلان: مورد يونيفورم - تصدير يونيفورم ( شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

مورد يونيفورم - تصدير يونيفورم ( شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مورد يونيفورم - تصدير يونيفورم ( شركة Tn لليونيفورم ) فى شركة Tn لليونيفورم هنساعدك تختار اليونيفو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/3/2020
صورة الاعلان: يونيفورم مدارس - محل بيع يونيفورم مدارس - في الجيزة مصر

يونيفورم مدارس - محل بيع يونيفورم مدارس

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم مدارس - محل بيع يونيفورم مدارس يونيفورم المدارس هو الهوية الاولى للمدرسة و يعتبر العامل ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/3/2020
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