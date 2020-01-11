يونيفورم شيفات - تصميمات يونيفورم لكل المهن ( شركة Tn لليونيفورم )

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تفاصيل الإعلان
يونيفورم شيفات - تصميمات يونيفورم لكل المهن ( شركة Tn لليونيفورم ) فى شركة Tn لليونيفورم هنساعدك تختار اليونيفورم المناسب بأقل التكاليف وافضل الخامات نتميز بسمعتنا ومكانتنا فى سوق اليونيفورم. نحن اصل اليونيفورم. شركة Tn لليونيفورم 01022216888 – 01119959296 مصنع بولو شيرت زى فندقى متجر زى الامن ملابس موحده مطاعم مورد ملابس يونيفورم ملابس الامن زى موحد حريمي
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01119959296

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العنوان: الجيزة- الجيزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 11/1/2020
رقم الإعلان: 2048458
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10/1/2020
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10/1/2020
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10/1/2020
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10/1/2020
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10/1/2020
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10/1/2020
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العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/1/2020
صورة الاعلان: Uniform House Kipingملابس هاوس كيبنج - في الجيزة مصر

Uniform House Kipingملابس هاوس كيبنج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

Uniform House Kipingملابس هاوس كيبنج 01003358542 اماكن تصنيع يونيفورم هاوس كيبنج يونيفورم هاوسكيبنج .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/1/2020
صورة الاعلان: مصانع توريد زي عمال - في الجيزة مصر

مصانع توريد زي عمال

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصانع توريد زي عمال 01003358542–01200561116 شركات تصنيع يونيفورم مصانع صور يونيفورم مصانع مصنع افرول.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/1/2020
صورة الاعلان: يونيفورم هاوس كيبنج - يونيفورم خدم - في الجيزة مصر

يونيفورم هاوس كيبنج - يونيفورم خدم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

صور يونيفورم هاوس كيبنج - يونيفورم خدم 01118689995 فأنت بحاجة لأن يظهر طاقم تنظيف الغرف بشكل جيد و.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/1/2020
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