(للبيع)
|يونيفورم شركات الصيانه لليونيفورم شركة Tn يونيفورم المصانع وشركات البترول يونيفورم بسعر الجملة افضل الخامات بأقل الاسعار افارول مصنع – بدلة عمال قطعتين – تيشرت بشريط عاكس – بنطلون عمال مصانع – فيست مهندسين لليونيفورم Tn شركة العنوان : 16عدنان مدني (مصطفي رشدى) احمد عرابي- المهندسين 01022216888 – 01119959296
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|يونيفورم شركات الصيانه لليونيفورم شركة Tn
|التليفون:
|01119959296
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|العنوان:
|01119959296- الجيزة
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|2/12/2021
|رقم الإعلان:
|2113608
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