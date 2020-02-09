يونيفورم رجالى _شركة Tn لليونيفورم

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (الجيزة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
يونيفورم رجالى _شركة Tn لليونيفورم متخصصون فى تصميم وانتاج كميات يونيفورم و زى موحد لمجالات العمل المختلفه بسعر المصنع نحن اصل اليونيفورم . ونتشرف دائما لانضمامكم الى اسرة عملائنا المميزين . مورد يونيفورم - موردين يونيفورم - بيع يونيفورم جمله - توريد يونيفورم - اقل سعر يونيفورم شركة TN لليونيفورم 01022216888 – 01119959296 يونيفورم - احسن يونيفورم - افضل يونيفورم - موديلات يونيفورم - مصنع يونيفورم - مصانع يونيفورم - يونيفورم شركة - يونيفورم مصنعك - يونيفورم مطاعم - يونيفورم - زى موحد
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: nana
التليفون: 01022216888

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,111 جنيه
تاريخ الإعلان: 20/2/2020
رقم الإعلان: 2053560
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: يونيفورم امن وحراسة _شركة السلام لليونيفورم - في الجيزة مصر

يونيفورم امن وحراسة _شركة السلام لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم امن وحراسة _شركة السلام لليونيفورم افضل شركة يونيفورم للأمن والحراسة.الزى الموحد للامن.يون.
العنوان:

الجيزة - مصر

1,111 جنيه

9/2/2020
صورة الاعلان: شركة تصنيع يونيفورم مصنع _شركة Tn لليونيفورم - في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم مصنع _شركة Tn لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم مصنع _شركة Tn لليونيفورم متخصصون فى تصميم وانتاج كميات يونيفورم و زى موحد لمجالا.
العنوان:

الجيزة - مصر

1,111 جنيه

19/1/2020
صورة الاعلان: يونيفورم عاملات نظافه _شركة Tn لليونيفورم - في الجيزة مصر

يونيفورم عاملات نظافه _شركة Tn لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم عاملات نظافه _شركة Tn لليونيفورم متخصصون فى تصميم وانتاج كميات يونيفورم و زى موحد لمجالات ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

1,111 جنيه

23/12/2019
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager