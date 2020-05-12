يونيفورم خدم_( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) تقدم شركة السلام يونيفورم عمال الفنادق وعمال النظافة والاشراف الداخلي الذي يجمع بين المرونة في الحركة والمظهر المناسب شركة السلام لليونيفورم تليفون / 01118689995 – 01223182572 -33455911 الادارة والمعرض / 30 شارع عدنان المدنى – احمد عرابي – المهندسين يونيفورم اشراف داخلى - يونيفورم هاوس كيبنج – زى عمال نظافه – يونيفورم عمال نظافة الفنادق – موردين ملابس عمال النظافه