يونيفورم حضانه _شركة السلام لليونيفورم

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
يونيفورم حضانه _شركة السلام لليونيفورم تليفون / 01118689995 – 01223182572 -33455911 الادارة والمعرض / 30 شارع عدنان المدنى – احمد عرابي – المهندسين مصنع ملابس المدارس,منع بولو مدرسى,مصنع سويت شيرت مدارس,مصنع ترنج,جاكت مدارس,جواكت المدارس,اللبس الصيفى للمدارس,اللبس الشتوى للمدرسة,تشرت بيكة للمدارس,سويت شيرت بكم,جاكت مبطن,لبس مدرسى,ترنجات,بولو شيرت ,تشرت حضانة فى شركة السلام لليونيفورم نقوم بتصميم وتصنيع يونيفورم حضانات بجميع الاشكال والموديلات مع امكانية تصنيع الزى الخاص بالحضانات
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: nana
التليفون: 01223182572

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 30ش عدنان المدنى احمد عرابى المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,111 جنيه
تاريخ الإعلان: 23/6/2020
رقم الإعلان: 2061401
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