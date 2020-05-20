(للبيع)
|يونيفورم حضانات _شركة السلام لليونيفورم تليفون / 01118689995 – 01223182572 -33455911 الادارة والمعرض / 30 شارع عدنان المدنى – احمد عرابي – المهندسين مصنع ملابس المدارس,منع بولو مدرسى,مصنع سويت شيرت مدارس,مصنع ترنج,جاكت مدارس,جواكت المدارس,اللبس الصيفى للمدارس,اللبس الشتوى للمدرسة,تشرت بيكة للمدارس,سويت شيرت بكم,جاكت مبطن,لبس مدرسى,ترنجات,بولو شيرت ,تشرت حضانة فى شركة السلام لليونيفورم نقوم بتصميم وتصنيع يونيفورم حضانات بجميع الاشكال والموديلات مع امكانية تصنيع الزى الخاص بالحضانات
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|nana
|التليفون:
|01223182572
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|العنوان:
|30ش عدنان المدنى احمد عرابى المهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,111 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059772
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1,111 جنيه
1,111 جنيه