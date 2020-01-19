يونيفورم امن وحراسة _شركة السلام لليونيفورم

(للبيع)

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صورة الاعلان: يونيفورم امن وحراسة _شركة السلام لليونيفورم - في الجيزة مصر

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يونيفورم امن وحراسة _شركة السلام لليونيفورم افضل شركة يونيفورم للأمن والحراسة.الزى الموحد للامن.يونيفورم شركة الامن.يونيفورم شركات الامن.قميص امن.بنطلون امن.جاكت للامن.قميص بكتافات للامن والحراسة.بنطلون جبردين أمن.بنطلون جينز أمن.قميص داكرون أمن.مصنع زى أمن.مصنع يونيفورم أمن.مصنع قميص امن.مصنع بنطلون أمن.ملابس الأمن.ملابس شركات الأمن والحراسة.أفضل يونيفورم للأمن.أحدث يونيفورم شركات للأمن والحراسات الخاصة – يونيفورم سكيورتي شركة السلام لليونيفورم تليفون / 01118689995 – 01223182572 -33455911
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: nana
التليفون: 01223182572

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العنوان: 30ش عدنان المدنى احمد عرابى المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,111 جنيه
تاريخ الإعلان: 9/2/2020
رقم الإعلان: 2052129
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صورة الاعلان: شركة تصنيع يونيفورم مصنع _شركة Tn لليونيفورم - في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم مصنع _شركة Tn لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم مصنع _شركة Tn لليونيفورم متخصصون فى تصميم وانتاج كميات يونيفورم و زى موحد لمجالا.
العنوان:

الجيزة - مصر

1,111 جنيه

19/1/2020
صورة الاعلان: يونيفورم عاملات نظافه _شركة Tn لليونيفورم - في الجيزة مصر

يونيفورم عاملات نظافه _شركة Tn لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم عاملات نظافه _شركة Tn لليونيفورم متخصصون فى تصميم وانتاج كميات يونيفورم و زى موحد لمجالات ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

1,111 جنيه

23/12/2019
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