يونيفورم امن - الزى الموحد للامن 01223182572

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
يونيفورم امن - الزى الموحد للامن 01223182572 اذا كنت من اصحاب شركات الامن او الفنادق او المصانع او شركات الحراسات الخاصة اي منشأة اخرى وكنت تبحث عن يونيفورم خاص للعاملين فى منشأتك، السلام لليونيفورم هي بالتحديد ما تبحث عنه وهى الاختيار الانسب لك. نقدم لك موديلات يونيفورم حديثة في مجال الامن (سكيورتي ) من اجل تزويد طاقم العمل لديك ب يونيفورم شركات امن و يونيفورم شركات حراسات خاصة مناسب شركة السلام لليونيفورم للعقود السنوية وطلبات الجمله التواصل على / 01118689995 – 01223182572 للمبيعات الق
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01223182572

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 310 شارع السودان مع تقاطع شارع احمد عرابي – المهندسين ( مدخل رقم 1 – ب )- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 11/8/2021
رقم الإعلان: 2102369
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شركة تصنيع يونيفورم حضانه 01200561116

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شركة تصنيع يونيفورم حضانه 01200561116 نصنع يونيفورم الحضانه بأجواد انواع القماش واحدث الموديلات ش.
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11/8/2021
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يونيفورم شركات سياحة - أفضل شركة يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم

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11/8/2021
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9/8/2021
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5/8/2021
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5/8/2021
صورة الاعلان: شركات بيع يونيفورم (01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

شركات بيع يونيفورم (01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات بيع يونيفورم (01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تنفيذ وتوريد جميع انواع اليونيفور.
العنوان:

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5/8/2021
صورة الاعلان: يونيفورم تمريض - يونيفورم طبي ( شركة السلام للملابس الطبية ) - في الجيزة مصر

يونيفورم تمريض - يونيفورم طبي ( شركة السلام للملابس الطبية )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم تمريض - يونيفورم طبي ( شركة السلام للملابس الطبية 01102226499 ) ملابس المستشفى و زي خاص به.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/8/2021
صورة الاعلان: الزى المدرسي - شركات يونيفورم مدارس - في الجيزة مصر

الزى المدرسي - شركات يونيفورم مدارس

(للبيع)

- في الجيزة مصر

الزى المدرسي - شركات يونيفورم مدارس 01118689995 يونيفورم المدارس هو الهوية الاولى للمدرسة و يعتبر .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/8/2021
صورة الاعلان: سعر روب التخرج شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

سعر روب التخرج شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سعر روب التخرج (01200561116) شركة 3A لليونيفورم شركة 3A لليونيفورم لتصنيع وتوريد ارواب وقبعات وأوش.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/8/2021
صورة الاعلان: اشكال يونيفورم فنادق - في الجيزة مصر

اشكال يونيفورم فنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اشكال يونيفورم فنادق 01200561116 تقدم الشركة احدث موديلات يونيفورم الفنادق بجميع انواعه ويمكن تصميم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/8/2021
صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم مستشفيات - في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم مستشفيات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم مستشفيات 01003358542 نصنع جميع موديلات اليونيفورم الطبي للمستشفيات والمراكز ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/8/2021
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