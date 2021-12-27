(للبيع)
|يونيفورم المستشفيات والمراكز الطبية- زى طبى فى شركة فورسيزون لليونيفورم لدينا تشكيلة جديدة من احدث موديلات السكراب الطبي باشكال والوان مختلفة ويوجد افضل خامات لتصنيع اليونيفورم الطبى ويونيفورم المستشفيات وبالطو الدكتور شركة فورسيزون لليونيفورم للتواصل : 01119959188 – 01027150744 المعرض : 310 شارع السودان مع تقاطع شارع احمد عرابي – المهندسين ( مدخل رقم 1 – ب )
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|youstina
|التليفون:
|01027150744
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|العنوان:
|310 شارع السودان مع تقاطع شارع احمد عرابي – المهندسين ( مدخل رقم 1 – ب )- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|27/12/2021
|رقم الإعلان:
|2116956
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