يونيفورم المستشفيات والمراكز الطبية- زى طبى فى شركة فورسيزون لليونيفورم لدينا تشكيلة جديدة من احدث موديلات السكراب الطبي باشكال والوان مختلفة ويوجد افضل خامات لتصنيع اليونيفورم الطبى ويونيفورم المستشفيات وبالطو الدكتور شركة فورسيزون لليونيفورم للتواصل : 01119959188 – 01027150744 المعرض : 310 شارع السودان مع تقاطع شارع احمد عرابي – المهندسين ( مدخل رقم 1 – ب )