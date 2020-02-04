يومك هيبتدى ع اجمل شروق للشمس فى جولدن بيتش

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: يومك هيبتدى ع اجمل شروق للشمس فى جولدن بيتش - في جنوب سيناء مصر

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استمتع باجمل شروق للشمس فى راس سدر وانت فى شاليهك دور تانى بروف (3 غرف منهم غرفة ماستر +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) وسط خدماتك اكوا بارك ومطاعم وكافيهات بالتقسيط ع 6 سنين بدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك فورا فى راس سدر واستمتع باجمل شروق للشمس
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: جولدن بيتش راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 192,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 4/2/2020
رقم الإعلان: 2051611
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شاليه للبيع بالتقسيط المريح في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليه للبيع بالتقسيط المريح في راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه في راس سدر بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبمقدم بسيط وجمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا با.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

53,000 جنيه

4/2/2020
صورة الاعلان: شاليهك جمب كل خدماتك في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليهك جمب كل خدماتك في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

هو المصيف ايه غير روقان وهدوء وفصلان من الشغل عشان كدة بأمتلاكك شاليه في راس سدر بقرية لاسيرينا باي .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

69,000 جنيه

4/2/2020
صورة الاعلان: جهز شنطتك وتعالى صيف وشتى فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

جهز شنطتك وتعالى صيف وشتى فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

تعالى صيف وشتى فى راس سدر واستلم شاليهك فورا بحديقة وسط خدماتك اكوا بارك وحمامات سباحة ومرسى اليخوت .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

203,000 جنيه

4/2/2020
صورة الاعلان: ابدأ يومك بقاعدة حلوة علي البحر وامتلك في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

ابدأ يومك بقاعدة حلوة علي البحر وامتلك في راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

ابدأ يومك بقاعدة حلوة علي البحر مع عيلتك وهتلاقي كل اللي انت عاوزه واولادك هيلعبوا براحتهم في حمامات.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

75,000 جنيه

4/2/2020
صورة الاعلان: خليك لذيذ وخدلك شاليه في راس سدر من غير تفكير - في جنوب سيناء مصر

خليك لذيذ وخدلك شاليه في راس سدر من غير تفكير

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

خليك في اللذيذ وخدلك شاليه في راس سدر ليك ولاولادك وروح قضي فيه الويك اند براحتك في اي وقت طول ايام .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

63,000 جنيه

4/2/2020
صورة الاعلان: عايز تفرح اولادك امتلك في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

عايز تفرح اولادك امتلك في راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

عايز تفرح اولادك امتلك شاليه في راس سدر وصيف كل شوية صيف او شتا وكمان ممكن تستثمر في اي وقت زي مانت .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

57,000 جنيه

4/2/2020
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صورة الاعلان: في راس سدر شاليهك بالتقسيط المريح - في جنوب سيناء مصر

في راس سدر شاليهك بالتقسيط المريح

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك في راس سدر علي البحر واسترخي براحتك في كل هدوء وبأقل الاسعار ومن غير اي فوائد وبالتقسيط.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

63,000 جنيه

4/2/2020
صورة الاعلان: غير جو وروح صيف في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

غير جو وروح صيف في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

امتكل في لاسيرينا باي راس سدر وغير جو في شاليهك الجديد وصيف براحتك في اي وقت مع عيلتك او اصحابك وجمب.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

69,000 جنيه

4/2/2020
صورة الاعلان: استلم دلوقتى شاليهك وقسط بعدين فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

استلم دلوقتى شاليهك وقسط بعدين فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

استلم شاليهك دلوقتى فى راس سدر 125 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +2 حمام ) تشطيب سوبر لوكس واستم.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

198,000 جنيه

30/1/2020
صورة الاعلان: عيش حياتك علي مزاجك وامتلك في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

عيش حياتك علي مزاجك وامتلك في راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك الخاص في راس سدر وعيش علي مزاجك وقضي احلي مصيف مع صحابك او اولادك وروح في اي وقت صيف او.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

56,000 جنيه

30/1/2020
صورة الاعلان: بجنينة خاصة امتلك شاليه استلام فورى فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

بجنينة خاصة امتلك شاليه استلام فورى فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

شاليهك دلوقتى فى راس سدر بجنينة خاصة بيك لوحدك قريب من منطقة الملاعب واكوا بارك عشان اولادك يلعيوا و.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

188,000 جنيه

29/1/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليهك في راس سدر واستمتع بخدمات القرية - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك في راس سدر واستمتع بخدمات القرية

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك بقرية لاسيرينا باي راس سدر واستمتع بكل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد وم.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

70,000 جنيه

28/1/2020
صورة الاعلان: شاليهك بجنينة بالتقسيط المريح وخصوصية كاملة في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليهك بجنينة بالتقسيط المريح وخصوصية كاملة في راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك بجنينة في راس سدر واستمتع بالفيو الرائع والجو اللطيف وشوف اللاند سكيب من شاليهك وشاليهك.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

68,000 جنيه

28/1/2020
صورة الاعلان: شاليهك في راس سدر علي البحر والفيو الرائع - في جنوب سيناء مصر

شاليهك في راس سدر علي البحر والفيو الرائع

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك في راس سدر علي البحر وعلي الفيو الرائع اللي هيخليك تسترخي براحتك في مصيفك مع اولادك وهت.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

53,000 جنيه

27/1/2020
صورة الاعلان: امتلك في راس سدر ع الاكوا بارك واتبسط - في جنوب سيناء مصر

امتلك في راس سدر ع الاكوا بارك واتبسط

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

شاليهك في راس سدر علي الاكوا بارك يعني الانبساط والسعادة والترفيه كله لاولادك وممكن تستثمر شاليهك في.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

70,000 جنيه

27/1/2020
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