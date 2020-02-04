يومك هيبتدى ع اجمل شروق للشمس فى جولدن بيتش

(للبيع)
|استمتع باجمل شروق للشمس فى راس سدر وانت فى شاليهك دور تانى بروف (3 غرف منهم غرفة ماستر +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) وسط خدماتك اكوا بارك ومطاعم وكافيهات بالتقسيط ع 6 سنين بدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك فورا فى راس سدر واستمتع باجمل شروق للشمس
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|جولدن بيتش راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|192,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|4/2/2020
|رقم الإعلان:
|2051611
53,000 جنيه
69,000 جنيه
203,000 جنيه
75,000 جنيه
63,000 جنيه
57,000 جنيه
63,000 جنيه
69,000 جنيه
198,000 جنيه
56,000 جنيه
188,000 جنيه
70,000 جنيه
68,000 جنيه
53,000 جنيه
70,000 جنيه