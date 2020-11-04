يوجد مقابلة مسؤل موارد بشرية يوم الاحد 15/11/2020 لشركة مقاولات فى الرياض

(فرصة عمل)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (الجيزة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
يوجد مقابلة مسؤل موارد بشرية يوم الاحد 15/11/2020 لشركة مقاولات فى الرياض الراتب 2500ريال شرط الخبرة فى المجال 5 سنوات و لم يسبق لة العمل فى السعوديةوالسن لا يزيد عن 35 سنة برجاء الحضور الى مقر الشركة الطائف 77 شارع سوريا المهندسين امام توكيل نيسان الدور الثالث شركة الطائف 01020001563
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الطائف
التليفون: 01020001563

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 77شارع سورياالمهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 111 ريال
تاريخ الإعلان: 12/11/2020
رقم الإعلان: 2072224
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: يوجد مقابلة مسؤل موارد بشرية غدا يوم الخميس 4/11/2020الساعة12ظهرا لشركة مقا - في الجيزة مصر

يوجد مقابلة مسؤل موارد بشرية غدا يوم الخميس 4/11/2020الساعة12ظهرا لشركة مقا

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

يوجد مقابلة مسؤل موارد بشرية غدا يوم الخميس 4/11/2020الساعة12ظهرا لشركة مقاولات فى الرياض الراتب 25.
العنوان:

الجيزة - مصر

111 ريال

4/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات المقاولات فى السعوديه ( الرياض ) مسؤله شؤون إداريه ( H.R ) الشروط الاتيه : : .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى الشركات التجاريه فى السعوديه ( جده ) : مسؤل علاقات عامه يجيد اللغه الأنجليزيه خبرة لا ت.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/10/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر لسلطنه عمان - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر لسلطنه عمان

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى الفنادق فى سلطنه عمان : *موظفه شؤون اداريه ( HR ) . بالشروط الأتيه :_ -اناث فقط . - مؤ.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

13/10/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager