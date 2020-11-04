يوجد مقابلة مسؤل موارد بشرية يوم الاحد 15/11/2020 لشركة مقاولات فى الرياض الراتب 2500ريال شرط الخبرة فى المجال 5 سنوات و لم يسبق لة العمل فى السعوديةوالسن لا يزيد عن 35 سنة برجاء الحضور الى مقر الشركة الطائف 77 شارع سوريا المهندسين امام توكيل نيسان الدور الثالث شركة الطائف 01020001563