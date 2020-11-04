(فرصة عمل)
|يوجد مقابلة مسؤل موارد بشرية يوم الاحد 15/11/2020 لشركة مقاولات فى الرياض الراتب 2500ريال شرط الخبرة فى المجال 5 سنوات و لم يسبق لة العمل فى السعوديةوالسن لا يزيد عن 35 سنة برجاء الحضور الى مقر الشركة الطائف 77 شارع سوريا المهندسين امام توكيل نيسان الدور الثالث شركة الطائف 01020001563
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الطائف
|التليفون:
|01020001563
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|77شارع سورياالمهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|111 ريال
|تاريخ الإعلان:
|12/11/2020
|رقم الإعلان:
|2072224
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
111 ريال
اتصل
اتصل
اتصل