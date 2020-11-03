يوجد مقابلة مسؤل موارد بشرية غدا يوم الخميس 4/11/2020الساعة12ظهرا لشركة مقا

(فرصة عمل)
|يوجد مقابلة مسؤل موارد بشرية غدا يوم الخميس 4/11/2020الساعة12ظهرا لشركة مقاولات فى الرياض الراتب 2500ريال شرط الخبرة فى المجال 5 سنوات برجاء الحضور الى مقر الشركة الطائف 77 شارع سوريا المهندسين امام توكيل نيسان الدور الثالث شركة الطائف 01020001563
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الطائف
|التليفون:
|01020001563
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|العنوان:
|77شارع سورياالمهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|111 ريال
|تاريخ الإعلان:
|4/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071316
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