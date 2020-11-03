يوجد مقابلة مسؤل موارد بشرية غدا يوم الخميس 4/11/2020الساعة12ظهرا لشركة مقا

يوجد مقابلة مسؤل موارد بشرية غدا يوم الخميس 4/11/2020الساعة12ظهرا لشركة مقاولات فى الرياض الراتب 2500ريال شرط الخبرة فى المجال 5 سنوات برجاء الحضور الى مقر الشركة الطائف 77 شارع سوريا المهندسين امام توكيل نيسان الدور الثالث شركة الطائف 01020001563