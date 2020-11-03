يوجد مقابلة مسؤل موارد بشرية غدا يوم الخميس 4/11/2020الساعة12ظهرا لشركة مقا

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تفاصيل الإعلان
يوجد مقابلة مسؤل موارد بشرية غدا يوم الخميس 4/11/2020الساعة12ظهرا لشركة مقاولات فى الرياض الراتب 2500ريال شرط الخبرة فى المجال 5 سنوات برجاء الحضور الى مقر الشركة الطائف 77 شارع سوريا المهندسين امام توكيل نيسان الدور الثالث شركة الطائف 01020001563
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الطائف
التليفون: 01020001563

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 77شارع سورياالمهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 111 ريال
تاريخ الإعلان: 4/11/2020
رقم الإعلان: 2071316
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