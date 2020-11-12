(فرصة عمل)
|يوجد مقابلة لشركة تسويق عقارى بالسعودية.الرياض:- مطلوب فوراً:- ::{{● مسوق عقارى ●}}:: - شرط مؤهل عالى . - شرط الخبرة فى المجال - لم يسبق لة العمل فى السعودية الراتب 2000ريال +5%عمولة برجاء الحضور يوم الاحد 15/11/2020لساعة 10 صباحا لعمل مقابلة الاتصال يوميا من الساعة 10 صباحا : 4 مساءا عدا الجمعة والسبت. للاستفسار / واتس.:- 01020001563 العنوان 77 شارع سوريا المهندسين امام توكيل نيسان الدور الثالث شركة الطائف
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الطائف
|التليفون:
|01020001563
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|العنوان:
|77شارع سورياالمهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|111 ريال
|تاريخ الإعلان:
|12/11/2020
|رقم الإعلان:
|2072236
2,000 ريال
2,000 ريال
2,000 ريال
2,000 ريال
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111 ريال
350 ريال
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
111 ريال
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