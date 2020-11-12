يوجد مقابلة لشركة تسويق عقارى بالسعودية.الرياض:- مطلوب فوراً:- ::{{● مسوق عقارى ●}}:: - شرط مؤهل عالى . - شرط الخبرة فى المجال - لم يسبق لة العمل فى السعودية الراتب 2000ريال +5%عمولة برجاء الحضور يوم الاحد 15/11/2020لساعة 10 صباحا لعمل مقابلة الاتصال يوميا من الساعة 10 صباحا : 4 مساءا عدا الجمعة والسبت. للاستفسار / واتس.:- 01020001563 العنوان 77 شارع سوريا المهندسين امام توكيل نيسان الدور الثالث شركة الطائف