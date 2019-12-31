(فرصة عمل)
|يوجد مقابلة فورا مندوب مبيعات مصاعد شرط الخبرة فى المجال فقط للعمل فى شركة مصاعد بنجران الراتب 2000ريال + 500اعاشة + سكن +اقامة +تامين برجاء الحضور يوم الاثنين الموافق6/1/2020 الساعة 10 صباحا العنوان 77شارع سوريا المهندسين ا مام توكيل نيسان الدور الثالث شركة الطائف /01020001563
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الطائف
|التليفون:
|01020001563
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|العنوان:
|77 شارع سوريا المهندسين امام توكيل نيسان الدور الثالث شركة الطائف- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|1/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047285
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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