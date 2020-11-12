(فرصة عمل)
|يوجد مقابلة حداد مسلح يوم الاحد 15/11/2020 الساعة 10 صباحا بالجواز ويدخل نت للعمل فى شركة مقاولات فى الرياض الراتب 2000+ فطار وغدا+اوفر تايم العنوان77 شارع سوريا المهندسين امام توكيل نيسان الدور الثالث شركة الطاائف /01020001563
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الطائف
|التليفون:
|01020001563
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|العنوان:
|77شارع سورياالمهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|111 ريال
|تاريخ الإعلان:
|12/11/2020
|رقم الإعلان:
|2072231
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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